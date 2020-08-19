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Российская газета

Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Государственные испытания дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Волхов", которые проходят в районах боевой подготовки в Балтийском море, обеспечивают корабли Балтийского флота.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В испытаниях задействованы экипажи корвета "Бойкий", малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" и гидрографического судна "Сибиряков".

В рамках испытаний экипаж "Волхова" провел погружение на различные глубины. Подводники совместно с представителями промышленности, находясь в море, проверяют работоспособность систем и механизмов, оружия и технических средств в подводном и надводном положении. Лодку испытывают на максимальных скоростях, а также проверяют работу гидроакустической станции и радиотехнических средств.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят различные виды и этапы испытаний новой техники для ВМФ России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справка "РГ"

Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 "Варшавянка", построенная для Тихоокеанского флота, относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин. Отличительная особенность таких ДЭПЛ - низкая шумность, что затрудняет их обнаружение и гарантирует возможность атаки кораблей противника с большой дистанции. Основное вооружение - крылатые ракеты, запускаемые через торпедные аппараты из подводного положения.

Водоизмещение надводное - 2 350 тонн, подводное - 3 950 тонн, длина - 73,8 метра, ширина - 9,9 метра, осадка - 6,2 метра. Скорость надводная - 17 узлов, подводная - 20 узлов. Рабочая глубина - 240 метров, предельная глубина - 300 метров. Автономность плавания - 45 суток, экипаж - 56 человек.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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