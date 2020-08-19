Бойцы будущего получат ручную гаубицу

Для российской пехоты разработали новую «карманную артиллерию».

По своей мощности одноразовый гранатомет не будет уступать гаубичному снаряду, а его современный прицел позволит уничтожать танки и укрытия противника ночью так же легко, как и днем. Появление такого оружия обеспечит солдатам превосходство в городских боях, считают эксперты.

В России завершается разработка новейшего штурмового гранатометного комплекса 6С20 «Смесь», рассказали «Известиям» источники в ВПК. Пробная партия его термобарических гранат объемного взрыва изготавливается для проведения государственных испытаний. Производить новые гранатометы будут на АО «Химический завод Планта» — предприятию уже передан комплект документации для их серийного выпуска.

Согласно документам о графике разработки, окончание госиспытаний назначено на осень 2021 года. Ранее Министерство обороны сообщало, что «Смесь» разрабатывается с учетом боевого опыта, полученного в современных конфликтах.

В состав 6С20 войдут как противотанковая граната, так и штурмовая с термобарическими зарядами объемного взрыва. Такие особенно эффективны для ведения боевых действий в городской застройке.

Особенностью нового комплекса станет сочетание одноразовых гранат в индивидуальных контейнерах и съемного многоразового высокотехнологичного прицела. Он объединяет не только дневную и ночную оптику, но и лазерный дальномер. Это поможет точно определять расстояние до цели и резко нарастит точность стрельбы по сравнению с традиционными сейчас механическими. Новый гранатомет будет частью перспективной боевой экипировки военнослужащего «Сотник».