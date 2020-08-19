На Украине возмутились «прогулкой» российского катера в Азовском море

Катер погранслужбы ФСБ РФ с бортовым номером 499-го проекта 10410 («Светлячок») на днях в Азовском море подошел вплотную к берегу возле Бердянска, игнорируя протесты украинских пограничников.

Украинские пограничники предписали кораблю «агрессора» отойти от побережья со ссылками на акты Мининфраструктуры, ограничивающие маневрирования в двухмильной прибрежной зоне. Однако россияне на это ответили, что Азов является «внутренним морем двух государств», и что «украинские акты для него ничего не значат», поскольку он «маневрирует по плану». О происшествии сообщил у себя на странице в Facebook юрист-международник, экс-глава Представительства Украины в Крыму Борис Бабин. Однако никаких официальных сообщений, в частности, со стороны Госпогранслужбы, не было.

К сожалению, это были «дружба и сотрудничество» с Россией. Ведь, согласно юридическим документам, в частности двусторонним договорам, Азовское море действительно является внутренним морем Украины и России и находится в совместном пользовании. А государственная граница Украины проходит по урезу воды.

Иными словами, экипажам российских судов нельзя высаживаться на берег, потому что это будет считаться нарушением государственной границы Украины, при этом акватория моря – в общем пользовании. Именно поэтому до уреза воды российские военные и гражданские суда, а также рыболовецкие шхуны могут спокойно подходить, не нарушая нашу государственную границу. То есть формально все законно и соответствует действующим договорам, огорчается украинский эксперт УНИАН. И он же добавляет - как Украина должна реагировать на подобные выходки российских судов?