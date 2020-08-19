«Алмаз-Антей» разработал систему дистанционного диагностирования коронавируса

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал и подготовил к внедрению региональную телемедицинскую систему, которая позволит дистанционно диагностировать и лечить больных, в том числе заразившихся коронавирусом, рассказали в пресс-службе концерна.

"Ее применение, которое планируется начать уже в ближайшей перспективе, в частности повысит эффективность диагностирования COVID-19, а также целого ряда респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Кроме того, внедрение новинки позволит значительно снизить риски заражения медицинских работников инфекционными заболеваниями на рабочих местах", – передает ТАСС сообщение концерна.

По данным пресс-службы, программный продукт – "Программа оценки степени поражения легких при вирусных заболеваниях" – уже полностью готов к регистрации в качестве медицинского изделия в составе телемедицинской системы дистанционных консультаций федерального и регионального уровней.

На следующем этапе речь пойдет о начале применения в клинической практике типового ряда телемедицинских аппаратно-программных комплексов диспансерного наблюдения пациентов из групп риска, оперирующего хирурга, отделений реанимации и интенсивной терапии, бригад скорой медицинской помощи, а также комплекса "Робот-терапевт" для работы в режиме реального времени.

Все эти эти комплексы, полностью состоящие из оборудования и программного обеспечения российского производства, могут быть интегрированы с наиболее распространенными в России медицинскими информационными системами, региональными информационными системами и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Дмитрий Зубарев