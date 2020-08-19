Войти
Российская газета

Крупнейшие учения танкистов начались в Челябинской области

395
0
+2
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Самое масштабное учение танкистов, в котором принимают участие около восьми тысяч военнослужащих и задействовано более 1800 единиц техники, началось в Челябинской области.

"Практически задачи на 255-м межвидовом полигоне отработают танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии. А также - расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон", - передает пресс-служба Центрального военного округа.

Так, наземная группировка будет представлена танками Т-72Б3М, артиллерийскими тягачами "Медведь", гаубицами "Мста-Б", реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" и так далее. В составе смешанной авиагруппы - пара самолетов-разведчиков Су-24МР, звенья многофункциональных бомбардировщиков Су-34, а также вертолеты: транспортно-боевые Ми-8МТВ и ударные Ми-24П.

"В ходе активной фазы авиация обеспечит огневую поддержку подразделениям, ведущим бой при маневренной и позиционной обороне флангов, глубоких наступательных действиях с закреплением на достигнутых рубежах и разгроме условного противника", - пояснили в ЦВО.

Результатом учений должно стать улучшение практических навыков командиров в организации боевых действий, управлении подразделениями. И все это - в условиях быстроменяющейся обстановки. В сценарии - оборона от воздушного нападения противника, разгром подразделений "неприятеля". Будут применены и методы, которые используются в современных вооруженных конфликтах.

Завершится учение 28 августа.

Напомним, гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года, она дислоцируется на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении дивизии - современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
Мста-Б
Мста-С
Орлан-10
СПМ-3 Медведь
Су-24
Су-24М
Су-34
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
20.04.2020
Противники мнимые и реальные
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
29.07.2019
Учение 21-й отдельной гвардейской тяжелой мотострелковой бригады
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?