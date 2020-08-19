Как БРДМ-2 стал «Бекасом»

Советскую бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 можно считать настоящим рекордсменом, она служила в армиях более 70 стран. Причем примерно в пятидесяти продолжает находиться в эксплуатации до сих пор.

Известно, что было изготовлено примерно около девяти с половиной тысяч единиц. Кроме разведывательного варианта создавались противотанковые с ПТУР нескольких типов, зенитно-ракетные, для войск химической защиты, командно-штабные. Во многих странах модернизируют «двойки», чтобы продлить их срок эксплуатации, пишет РГ. Известно как минимум о трех десятках вариантов. Как и следовало ожидать, самые лучшие версии созданы в России. Первой, которая производилась серийно и поступала в войска, стала БРДМ-2М.

У нее были демонстрированы выдвижные колеса, что упростило эксплуатацию и сделало машину легче. В бортах появились люки, это облегчило посадку и покидание. Подвеску унифицировали с бронетранспортером БТР-80. Вместо старого пожароопасного бензинового ГАЗ-41 установили 136-сильный дизельный Д-245.9.

Применены новые средства связи. До 60 градусов увеличился угол обстрела башенной установки крупнокалиберного пулемета КПВТ. Этот вариант прошел проверку в ходе боевых действий во время августовских событий в Южной Осетии в 2008 году.

Еще более совершенным считается новейший вариант БРДМ-2МС, в котором используются самые современные технологии. Например, стабилизированный панорамный прицел командира с тепловизионным каналом, дающий возможность обнаруживать противника на дальности до 5 км в дневное время и до 3,5 км ночью.

Вооружение осталось прежним - один 14,5-мм КПВТ и спаренный с ним 7,62-мм ПКТМ. Имеется еще один двухканальный прицел и комплекс кругового обзора, состоящий из шести видеокамер.

Основательно доработана защита - благодаря установке бронированных панелей обеспечивается не только неуязвимость от пуль калибра 7,62 мм и 12,7 мм, но и от 14,5-мм в лобовой проекции на дистанциях от 300 метров. Повышена стойкость к различным минам.

Характеристики улучшены применением дизельного двигателя мощностью 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 100 км/ч. Машина может форсировать водные преграды на плаву. Запас хода - 1500 км. Данная версия была поставлена в несколько дружественных России стран, в том числе в Сербию, где она получила самую высокую оценку.

В настоящее время совершенствование продолжается. Так, недавно был презентован БРДМ-2МБ «Бекас», у которого, в частности, доработали схему размещения дополнительного бронирования.

Наилучшим с точки зрения повышения огневой мощи мог стать вариант бронеразведчика с боевым модулем, который планируется применить в ходе модернизации боевых машин десанта второго поколения БМД-2. Здесь в качестве основного вооружения применяется известная 30-мм автоматическая пушка 2А42, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ. Имеются управляемые противотанковые ракеты «Корнет».