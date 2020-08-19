Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие кооперации при создании отечественных программных и аппаратных решений заключили группа компаний (ГК) Astra Linux и АО "Байкал Электроникс".

"В рамках подписанного меморандума ГК Astra Linux начала выпускать специальные версии операционных систем, адаптированные под все новые процессоры и чипы производства Baikal Electronics", - сказано в сообщении пресс-службы ГК "Astra Linux", поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В сообщении отмечается, что разработка совместимых релизов операционной системы теперь будет проходить максимально оперативно, так как образцы новинок будут предоставляться специалистам Astra Linux до стадии финального релиза. В итоге потребители будут сразу получать готовые и проверенные программно-аппаратные комплексы, и им не понадобится тратить свои ресурсы на поиск и тестирование совместимых вариантов.

По информации пресс-службы, на сегодня для заказа уже доступен релиз защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition, предназначенный для применения с процессором Baikal-M.

"Выход релиза Astra Linux на нашем процессоре Baikal-M - это очень важный шаг для развития российского ИТ-рынка в целом и экосистемы Baikal как его части. Мы рассчитываем уже в ближайшее время увидеть на рынке полностью российские компьютеры от наших партнеров, построенные на базе процессоров Baikal и использующие операционные системы семейства Astra Linux, конкурентоспособных и по пользовательским характеристикам, и по стоимости", - сказал генеральный директор компании "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, который отметил, что потребность в российских IT-продуктах растёт с каждым днём.