Войти
Российская газета

Ракета-ледокол: Forbes восхитила смекалка российских подводников

492
0
+1
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Российские подводные лодки нашли способ стрелять сквозь арктический ледяной панцирь. Под таким заголовком Forbes публикует статью о ноу-хау военных моряков РФ.

Российские и американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту постоянно несут боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Холодный панцирь до пяти метров толщиной надежно скрывает их от противолодочных самолетов, спутников и других средств разведки. К тому же от полюса начинаются оптимальные траектории МБР. Есть только одна проблема - как запустить ракету с термоядерной боеголовкой сквозь толстый лед?

До сих пор существовало два способа решения этой задачи: поиск полыньи и взлом льда корпусом субмарины. Первый ненадежен - дыры нужного размера поблизости может не оказаться, в то время как приказ о пуске ракет необходимо выполнить немедленно. Второй небезопасен - несмотря на то, что корпуса российских АПЛ рассчитаны на пролом льда определенной толщины, всплытие "сквозь лед" может повредить их. К тому же всплывшая субмарина обнаруживает себя, что для подводников равносильно уничтожению.

Российские подводники изобрели третий способ. Перед пуском ядерной ракеты подлодка выпускает из-под воды боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Ее подрыв проделывает во льду дыру необходимого размера - в нее субмарина, не всплывая, пускает баллистическую ракету. Или две. Или сколько прикажут.

Ракеты-ледоколы разработаны для стратегических атомных ракетоносцев типа "Борей" и успешно испытаны в 2014 году. Первоначально арктический лед пытались взломать ракетой без заряда, но кинетической энергии оказалось недостаточно. Тогда "ледокол" оснастили фугасной боеголовкой. В советское время подлодки пытались пробить лед торпедами, но безуспешно.

Способность пускать ракеты сквозь толстый лед может пригодиться не только на Третьей Мировой войне, но и в конфликтах менее глобальных, поскольку этой технологией можно оснастить ударные АПЛ с крылатыми ракетами.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
27.04.2020
Арктический бастион
17.04.2019
Северный морской пуск: Арктику защитят С-400 и системы "Панцирь-С"
24.10.2018
Закодированы на отставание
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.01.2015
Русская стратегия в Арктике: ставки сделаны
14.11.2013
Зонтик от «Томагавков»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?