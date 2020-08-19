Ракета-ледокол: Forbes восхитила смекалка российских подводников

Российские подводные лодки нашли способ стрелять сквозь арктический ледяной панцирь. Под таким заголовком Forbes публикует статью о ноу-хау военных моряков РФ.

Российские и американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту постоянно несут боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Холодный панцирь до пяти метров толщиной надежно скрывает их от противолодочных самолетов, спутников и других средств разведки. К тому же от полюса начинаются оптимальные траектории МБР. Есть только одна проблема - как запустить ракету с термоядерной боеголовкой сквозь толстый лед?

До сих пор существовало два способа решения этой задачи: поиск полыньи и взлом льда корпусом субмарины. Первый ненадежен - дыры нужного размера поблизости может не оказаться, в то время как приказ о пуске ракет необходимо выполнить немедленно. Второй небезопасен - несмотря на то, что корпуса российских АПЛ рассчитаны на пролом льда определенной толщины, всплытие "сквозь лед" может повредить их. К тому же всплывшая субмарина обнаруживает себя, что для подводников равносильно уничтожению.

Российские подводники изобрели третий способ. Перед пуском ядерной ракеты подлодка выпускает из-под воды боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Ее подрыв проделывает во льду дыру необходимого размера - в нее субмарина, не всплывая, пускает баллистическую ракету. Или две. Или сколько прикажут.

Ракеты-ледоколы разработаны для стратегических атомных ракетоносцев типа "Борей" и успешно испытаны в 2014 году. Первоначально арктический лед пытались взломать ракетой без заряда, но кинетической энергии оказалось недостаточно. Тогда "ледокол" оснастили фугасной боеголовкой. В советское время подлодки пытались пробить лед торпедами, но безуспешно.

Способность пускать ракеты сквозь толстый лед может пригодиться не только на Третьей Мировой войне, но и в конфликтах менее глобальных, поскольку этой технологией можно оснастить ударные АПЛ с крылатыми ракетами.

Антон Валагин