Raytheon интегрирует ЗРК NASAMS в состав системы ПВО/ПРО Катара

ЦАМТО, 18 августа. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Raytheon контракта на выполнение работ по интеграции ЗРК NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) в состав эшелонированной системы ПВО/ПРО Катара.

Стоимость соглашения, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 33,735 млн. долл. Контракт предусматривает поставку, установку, интеграцию ЗРК NASAMS с основным и запасным командными пунктами системы ПВО/ПРО Катара (Air and Missile Defense Operations Center – ADOC), а также проведение испытаний. Работы будут проводиться на предприятии в Тьюксбери (шт.Массачусетс) и, как ожидается, будут завершены в октябре 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" продукции военного назначения, ракет и услуг в поддержку прямой коммерческой продажи ЗРК NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System). Полная стоимость данной продажи может составить 215 млн. долл. Сами системы поставляются в рамках прямого коммерческого контракта.

Закупка осуществлена в рамках формирования эшелонированной системы ПВО/ПРО Катара. Ранее для создания этой системы Катар уже приобрел в США РЛС раннего обнаружения AN/FPS-132 Блок.5, ЗРК "Пэтриот" PAC-3, командные пункты системы ПВО/ПРО разработки компании Raytheon, истребители F-15QA (Qatar Advanced), а также направил запрос о возможности поставки комплексов высотной тактической системы ПРО THAAD (решение о закупке пока не принято).