Войти
ЦАМТО

Raytheon интегрирует ЗРК NASAMS в состав системы ПВО/ПРО Катара

401
0
0
Система противовоздушной обороны NASAMS
Система противовоздушной обороны NASAMS.
Источник изображения: © AP Photo, PRNewsFoto/Raytheon Company

ЦАМТО, 18 августа. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Raytheon контракта на выполнение работ по интеграции ЗРК NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) в состав эшелонированной системы ПВО/ПРО Катара.

Стоимость соглашения, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 33,735 млн. долл. Контракт предусматривает поставку, установку, интеграцию ЗРК NASAMS с основным и запасным командными пунктами системы ПВО/ПРО Катара (Air and Missile Defense Operations Center – ADOC), а также проведение испытаний. Работы будут проводиться на предприятии в Тьюксбери (шт.Массачусетс) и, как ожидается, будут завершены в октябре 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" продукции военного назначения, ракет и услуг в поддержку прямой коммерческой продажи ЗРК NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System). Полная стоимость данной продажи может составить 215 млн. долл. Сами системы поставляются в рамках прямого коммерческого контракта.

Закупка осуществлена в рамках формирования эшелонированной системы ПВО/ПРО Катара. Ранее для создания этой системы Катар уже приобрел в США РЛС раннего обнаружения AN/FPS-132 Блок.5, ЗРК "Пэтриот" PAC-3, командные пункты системы ПВО/ПРО разработки компании Raytheon, истребители F-15QA (Qatar Advanced), а также направил запрос о возможности поставки комплексов высотной тактической системы ПРО THAAD (решение о закупке пока не принято).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
THAAD
Компании
Raytheon
Похожие новости
15.07.2019
Катар заказал ракет и систем ПВО на $2,2 млрд
24.12.2014
Компании «Рэйтеон» выдан контракт на поставку ЗРК «Пэтриот» в Катар
21.11.2013
«Рейтеон» в ближайшее время планирует начать поставки ЗРК «Пэтриот» Катару и Кувейту
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
23.09.2010
В Персидском заливе запахло порохом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?