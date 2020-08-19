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ЦАМТО

Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2020"

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Морской робот МТК-200
Морской робот МТК-200.
Источник изображения: © Олег Павленко/ТАСС

ЦАМТО, 18 августа. На базе водной станции ЦСКА во Владивостоке 18 августа состоялось торжественное открытие третьих всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз-2020".

Соревнования в столице Приморья проводятся в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Их организаторами является Фонд перспективных исследований, при поддержке Министерства обороны России, коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, МЧС России, Министерства транспорта, Объединенной судостроительной корпорации, Росгвардии, Дальневосточного федерального университета и Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

В престижных соревнования принимают участие 19 команд, которые представляют все флоты ВМФ России, объединенный учебный центр ВМФ, Росгвардию, МЧС, другие силовые ведомства, специалистов-разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов.

В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты (винтовые и глайдеры (аппараты, приводимые в движение за счет изменения плавучести)). В зависимости от класса им предстоит пройти различные этапы, на которых предусмотрена демонстрация возможностей техники по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных поисковых и технических работ, преодоление сложной подводной полосы препятствий.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, он поздравил команды с началом турнира и пожелал специалистам удач в первенстве.

Право поднять Государственный Флаг России и Военно-морской флаг на открытии "Восточного бриза" было предоставлено капитанам команд, которые в прошлом году заняли лидирующие позиции на соревнованиях "Аквароботех-2019".

Сегодня прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники, а также состоялись первые поединки на подводной полосе препятствий.

Для обеспечения мероприятий "Восточного бриза" привлечены современные модульные водолазные катера и экипажи противодиверсионных катеров типа "Грачонок" Тихоокеанского флота.

Итоги соревнований будут подведены 21 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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