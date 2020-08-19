Войти
Российская газета

Двухсредный глиссирующий "Дрозд" представят на "Армии-2020"

551
0
+1
Источник изображения: EXROADmedia / wikimedia.org

Первую российскую полноприводную глиссирующую амфибию "Дрозд" представят на форуме "Армия-2020". Она создана на базе одноименной универсальной модульной амфибийной платформы.

"Дрозд" способен развивать скорость до 70 километров в час на воде и до 100 километров на суше, рассказал Mil.Press FLOT главный конструктор "Балтийской машиностроительной компании" Сергей Терешенков. Корпус сделан из композитных материалов, массу машины удалось снизить до двух тонн благодаря применению углепластика. Полторы тонны машина сможет взять на борт. Колеса у "Дрозда" убираются, это повышает мореходность и обеспечивает глиссирование. Амфибия практически непотопляема.

Корпус обладает противоминной защитой и возможностью установки легкого бронирования. Колеса можно подкачивать на ходу. "Дрозд" в состоянии на большой скорости высаживаться на необорудованное побережье и продолжать движение на колесах.

Как добавил главный конструктор Сергей Терешенков, машина - модульная. Поэтому на ее основе можно создавать модификации - для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, сил специальных операций, подразделений тылового обеспечения и других. На амфибию можно установить и разное вооружение. Еще одна важное качество "Дрозда" - способность действовать даже при температуре до минус 50 градусов, поэтому амфибию можно использовать в условиях Арктики.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.12.2019
Россия впервые применила гипероружие в Арктике
28.11.2019
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии
13.09.2016
"Катраны" для "Кузнецова" проходят испытания
02.06.2016
Военно-транспортная авиация ВКС РФ. Досье
19.06.2015
«Тракторные заводы» на форуме «Армия 2015» представили гусеничный вездеход в арктическом исполнении ТМ-140А
19.06.2015
Мозговой штурм за круглыми столами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?