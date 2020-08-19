Войти
Российская газета

Эфиопские Т-62 со всех сторон защитили "реактивной броней" "Контакт"

370
0
+1
Источник изображения: kinet dire / youtube.com

Советский средний танк Т-62 продолжает оставаться на вооружении армий нескольких африканских государств. Например, около полусотни таких машин имеется в сухопутных войсках Эфиопии.

Первые танки данной модели прибыли в эту страну еще в 1977 году, когда шло отражение сомалийской агрессии. Сначала на них воевали кубинские интернационалисты, затем такая бронетехника поставлялась непосредственно эфиопским подразделениям.

Также, по некоторым данным, из Северной Кореи были получены клоны "шестьдесят вторых", которые известны под названием "Чхонмахо". Их можно отличить по установленным на башнях 14,5-мм крупнокалиберным пулеметам КПВТ.

Эти танки прекрасно показали себя в боях, зарекомендовали как надежные неприхотливые машины, способные выполнять поставленные боевые задачи, даже когда на них воюют не совсем квалифицированные экипажи.

В настоящее время они уже считаются устаревшими, особенно в плане защищенности. Поэтому неудивительно, что эфиопские военные решили повысить их стойкость к различным боеприпасам.

Для этого была применена "реактивная броня" "Контакт", которую смонтировали на лобовой детали корпуса и башне. Также ею укрепили борта до самой кормы.

На задней части башни установили короб, на котором также видны защитные контейнеры. Возможно, старый 580-сильный двигатель В-55 заменили на более мощный.

Данный образец был продемонстрирован на одной из выставок в Аддис-Абебе. Однако данных о начале модернизации всех Т-62 по подобному варианту пока нет.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Куба
Мали
Сомали
Эфиопия
Продукция
КПВТ
Т-62
Похожие новости
30.05.2019
Против лодок есть приемы: "Удалые" станут ударными
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
06.07.2016
Одна и без оружия
26.11.2010
Медведев: у России есть идеи создания военных баз за границей
30.07.2010
"БРОНЯ" для Египта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?