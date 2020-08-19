Турецкий Sikorsky на выдержал удара «Панциря»

К северу от иракского города Дахук в районе горного хребта Хафтанин возле границы с Турцией сбит турецкий вертолет типа Sikorsky. Все члены экипажа погибли.

Ответственность за эту атаку взяло на себя боевое крыло «Рабочей партии Курдистана», однако, официального заявления по этому поводу не опубликовано. По утверждению курдов, также был подбит и турецкий вертолет, но он, получив повреждение, сумел улететь. Правда, никаких доказательств они не предоставили.

Между тем, по неофициальной информации, уничтожение «Сикорского» является заслугой иракских систем ПВО. По имеющимся данным, турецкие вертолеты вторглись в воздушное пространство Ирака для нанесения авиаударов по поселениям курдов. На предупреждения турецкие пилоты не отреагировали, поэтому по воздушным машинам отработал один из ЗРПК «Панцирь-С», партию которых поставила ранее иракской армии Россия. Впрочем, иракские военные тоже не комментируют это происшествие.

На данный момент никакой реакции со стороны Анкары по поводу указанного инцидента не последовало. По мнению экспертов, уничтожение турецкого вертолета является ответом Багдада на удар беспилотника, в результате которого погибли два иракских высокопоставленных офицера пограничной охраны.

Стоит отметить, пишет Free News, что в свете происходящих событий, власти Ирака закрыли все погранпереходы с Турцией, турецким гражданам перестали выдавать въездные визы.