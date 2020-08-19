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Пентагон намерен поставить на довольствие саранчу

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Источник изображения: vpk-news.ru

По заказу Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе завершили превращение саранчи (Schistocerca americana) в киборгов. Эти насекомые способны различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония. Об этом пишет ScienceDaily.

Эксперты внедрили в мозг насекомого электроды, с помощью которых стали получили данные о том, как оно реагирует на запахи.

«Саранча с вживленными электродами может определить по запаху взрывчатку, найти источник запаха и сообщить об этом человеку. Кроме того, эти насекомые могут быстро и точно отличать тротил от динитротолуола. Оказалось, что нейроны в мозге саранчи по-разному реагируют на тротил и динитротолуол, а также на другие пары химических веществ», - указывают исследователи.

Отмечается, что в процессе экспериментов с насекомыми, ученые на примере саранчи оптимизировали созданную ранее для биороботов систему восприятия, которая способна передавать информацию людям. Также, ученые разобрались, как отличается реакция мозга саранчи на запах в различной концентрации. Это позволило им настроить систему определения точного положения источника запаха.

Чтобы сохранить стабильное состояние насекомых во время изучения их мозговой активности, нами была проведена сложная хирургическая процедура по присоединению электродов, не мешающих движению саранчи, сообщили ученые.

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