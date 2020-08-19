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Боевой сирийский опыт поможет войскам ВВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Забайкальском крае на полигоне Цугол стартовало масштабное двустороннее учение, в котором задействовано 6 тыс военнослужащих и почти 1 тыс единиц военной техники.

Учения проходят под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

Как отметили в военном ведомстве, в мероприятии принимают участие порядка 6 тысяч военнослужащих общевойсковых объединений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае и Амурской области. При этом задействовано до 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты.

«Стартовавшее учение имеет целый ряд особенностей. Так, командованиям общевойсковых группировок, штабам и подчиненным войскам предстоит вести учебно-боевые действия в условиях постоянно меняющейся обстановки. Помимо этого, осложнять выполнение задач будут диверсионно-разведывательные группы условного противника, оснащенные радиоэлектронными средствами, беспилотными летательными аппаратами, специальным снаряжением и обмундированием», - сообщили в пресс-службе ВВО.

Командирами всех степеней при решении учебно-боевых задач предъявляются повышенные меры по маскировке объектов для выполнения оперативного и скрытного перемещения пунктов управления различного звена, без потери управления войсками, а также позиций подразделений, вооружения и военной техники на разных этапах учения, в том числе в ходе маневренной обороны, и контрудара группировки войск.

С учетом особенностей ландшафта полигона, в частности наличия открытых участков местности большой протяженности, в ходе учения будет применяться опыт современных вооруженных конфликтов.

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