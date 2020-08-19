Новикомбанк выдал 50 млрд рублей предприятиям "Ростеха" в первом полугодии

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк продолжает наращивать кредитование предприятий, входящих в госкорпорацию "Ростех" - основного акционера банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"По итогам первого полугодия 2020 года финансирование предприятий госкорпорации составило 80% от общего кредитного портфеля Новикомбанка. За шесть месяцев кредитный портфель по соответствующему направлению вырос на 50 млрд руб. Новикомбанк прогнозирует, что по итогам 2020 года общий объём увеличится на 100 млрд рублей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что Новикомбанк поддерживает выполнение всех значимых проектов, реализуемых предприятиями под управлением госкорпорации "Ростех". Среди них - создание гражданского самолёта нового поколения МС-21 (ОАК), пассажирского самолёта Ил-96-400М (ОАК), многоцелевого вертолёта "Ансат" ("Вертолёты России"), турбовентиляторного двигателя ПД-14 (ОДК), многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 (ОАК), инспекционно-досмотровых комплексов ("Росэлектроника") и многие другие.

По информации пресс-службы, Новикомбанк не только предоставляет предприятиям госкорпорации средства для проведения научных исследований, разработки перспективных и инновационных решений, модернизации производства, но и открывает доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития, такими как ФРП, ВЭБ, РЭЦ по программам поддержки экспорта, корпорацией МСП и другими.