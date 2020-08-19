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Российская газета

Тупиковая ветвь: почему польский PT-91 Twardy стал танком-неудачником

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Источник изображения: Ministerstwo Obrony Narodowej / wikimedia.org

На вооружении польской армии находится более 230 танков PT-91 Twardy. Их называют основными, хотя имеющихся в сухопутных войсках, немецких Leopard 2 больше - 247 единиц.

Несмотря на то, что "девяносто первые" достаточно активно эксплуатируются в ходе учений НАТО, многие военные эксперты считают их тупиковой ветвью развития советских Т-72, полагая, что у них нет никаких перспектив развития.

Известно, что Польша получила лицензию на производство "семьдесятдвоек" от Советского Союза в 80-е годы. Произведенные машины не только направлялись в войска, но и поставлялись на экспорт, например в Ирак. Правда, качество их было хуже, чем у советских или чехословацких танков.

В начале 90-х было решено провести модернизацию. В 1995 году в серию был запущен образец, получивший название PT-91 Twardy. От более ранней версии он отличался смонтированной динамической защитой, которая прикрывала не только башню и переднюю часть корпуса, но и борта. На него установили усовершенствованную систему управления огнем с тепловизором и 850-сильный двигатель.

Польское командование собиралось переделать большую часть Т-72 до уровня PT-91. Но сделать этого не удалось, и в результате производство прекратилось еще в 2002 году.

Большие планы были и по продажам в другие страны, но 48 штук отважилась купить только Малайзия.

В настоящее время Twardy считается устаревшим, и даже сами польские военные считают, что он сильно уступает российским Т-72Б3М.

В то же время из-за финансовых и технических проблем в Польше намечают провести очень бюджетную модернизацию оставшихся Т-72М1, которая уже подвергается жесточайшей критике.



Алексей Брусилов

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