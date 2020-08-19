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ЦАМТО

General Atomics поставит БЛА MQ-9B "СкайГардиан" ВС Бельгии

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Источник изображения: Фото: ga-asi.com

ЦАМТО, 18 августа. Минобороны США объявило о подписании ВВС США с General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) контракта на закупку средневысотных БЛА большой продолжительности полета MQ-9B "СкайГардиан" для ВС Бельгии.

Как заявлено, стоимость продажи в рамках программы "Иностранные военные продажи" не превысит 188,87 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 4 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы будут проводиться на предприятии компании в г.Повэй (шт.Калифорния) и должны быть полностью завершены к 31 марта 2024 года. При подписании контракта подрядчику были перечислены средства в объеме 94,34 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года компания General Atomics Aeronautical Systems объявила о получении уведомления о том, что правительство Бельгии уполномочило командование Вооруженных сил страны начать переговоры с правительством США о приобретении беспилотных авиационных комплексов MQ-9B "СкайГардиан".

Ранее, в октябре 2018 года, парламент Бельгии одобрил закон о военном планировании, предусматривающий, в частности, проведение с США переговоров о покупке двух беспилотных комплексов класса MALE. Как сообщали СМИ, на состоявшемся 24 октября 2018 года брифинге Комитета обороны и финансов парламента Бельгии было заявлено, что первые две системы "СкайГардиан", в состав каждой из которых войдут 2 БЛА и наземная станция управления, планируется поставить в 2021 и 2022 гг. Стоимость каждой системы оценивалась в 180 млн. евро. В перспективе планируется закупить две дополнительные системы, что позволит получить 8 БЛА к 2030 году.

В марте 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B "СкайГардиан", 12 стационарных сертифицированных наземных станций управления, 5 мультиспектральных систем прицеливания AN/DAS-4 (4 установленные, 1 запасная), 5 РЛС с синтезированной апертурой AN/APY-8 "Линкс" (4 установленные, 1 запасная), другого оборудования и услуг стоимостью до 600 млн. долл.

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Страны
Бельгия
США
Продукция
MQ-9 Reaper
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General Atomics
Проекты
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