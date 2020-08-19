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Российская газета

Впервые на юге России самолет Ил-76МД сел на грунтовый аэродром

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В Ростовской области у станции Погорелово в ходе учений МТО наземные службы развернули в поле грунтовой аэродром. На него одновременно перелетели десять вертолетов Ми-26, Ми-35М и Ми-8АМТШ, а также четыре штурмовика Су-25СМ3 и самолеты транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД.

"Летчики при заходе на посадку самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирали точку касания, учитывая вес своего самолета", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Следует отметить, что Ил-76, который не несет груз или десантников, весит 88 500 килограммов и поэтому от экипажа при посадке на полевой аэродром требуется незаурядное мастерство.

После приема самолетов военно-транспортной авиации инженерно-технический состав обеспечил их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.


Николай Грищенко

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