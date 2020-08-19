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Российская газета

Крупнейший в мире: NI оценил план модернизации советского крейсера

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Источник изображения: Олег Ласточкин/РИА Новости

The National Interest оценил проект модернизации ракетного атомного крейсера "Адмирал Нахимов".

Обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон отреагировал на сообщения о том, что в 2022 году после модернизации в ВМФ России вернется советский крейсер "Адмирал Нахимов".

На манер НАТО журналист относит корабль к "классу "Киров" - по имени головного корабля проекта 1144.

"Один из крупнейших и мощнейших кораблей ВМФ СССР, линейный крейсер "Адмирал Нахимов", готовится к переоборудованию и вновь выйдет в море. Он подвергнется модернизаций, которая теоретически позволит массивному кораблю оставаться на плаву и топить другие корабли", - пишет автор.

По словам эксперта, "Адмирал Нахимов" относится к классу малых линейных кораблей. При этом он подчеркивает, что термин "малый" не должен вводить читателей в заблуждение. Крейсеры этого проекта являются самыми тяжелыми и самыми большими кораблями в мире, за исключением авианосцев. "К тому же они вооружены до зубов".

Основное противокорабельное оружие "Адмирала Нахимова" - ракеты П-700 "Гранит". Также он имеет на борту бортовые средства ПВО. Это ЗРК С-300Ф, а также ряд других систем точечной обороны.

"Российские СМИ сообщают, что после модернизации на "Адмирал Нахимов" будет установлен мощный ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-М". Он способен отслеживать и перехватывать ракеты, летящие над поверхностью океана, и добавит крейсеру новую мощную оборонительную способность", - пишет Калеб Ларсон.

Кроме того, некоторые СМИ утверждают, "Адмирал Нахимов" будет вооружен новой российской гиперзвуковой ракетой "Циркон". При скорости свыше 5 Махов "от нее невероятно трудно защититься". К тому же она обладает невероятно разрушительным потенциалом кинетической энергии.

В дополнение к широкому спектру вооружений, на палубе корабля могут разместиться около пяти противолодочных боевых вертолетов для подводной обороны.

Обозреватель напоминает, что единственный действующий на сегодняшний день тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан" это "Петр Великий". В настоящее время он состоит на вооружении Северного флота России.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Нахимов
Гранит
Пётр Великий
С-300Ф
Циркон-С 3М22
Проекты
1144 Орлан
NATO
Авианосец
ГЗЛА
СФ
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