В Челябинской области начались учения танковой дивизии

На полигоне в Челябинской области начались крупнейшие учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 18 августа со ссылкой на пресс-службу ЦВО сообщил ТАСС.

«К учению привлекаются около 8 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях», — сообщили агентству.

По словам командующего войсками округа Александр Лапина, учения пройдут в четыре этапа, в ходе которых будет проведена подготовка к действиям в различных видах боя и выполнены мероприятия организации наступления. На последнем этапе войска отработают разгром вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника.

Ранее, 18 августа, стало известно, что российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) преодолели реку Томь в Кемеровской области на танках Т-72.

Военные форсировали реку в ходе учений на полигоне «Юргинский». Механики-водители преодолели преграду вплавь на боевых машинах, а танки прошли по дну реки. Отмечается, что максимальная глубина на отдельных участках достигала почти 5 м.