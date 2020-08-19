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Известия.ru

Трамп отклонил предложение о снижении бюджета военного здравоохранения

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yuri Gripas/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Пентагона сократить расходы на военное здравоохранение на $2,2 млрд в течение пяти лет. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, в своем Twitter.

«Мы ничего не сделаем, что бы навредило нашим великим военным профессионалам и героям, пока я являюсь вашим президентом», — написал американский лидер.


О соответствующей инициативе министра обороны США Марка Эмпера сообщала газета Politico 16 августа. По мнению некоторых представителей ведомства, данное предложение может разрушить систему военного здравоохранения в разгар пандемии и поставить под угрозу почти 10 млн военнослужащих и членов их семей.

24 июля сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на новый финансовый год, который начинается 1 октября. Согласно ему, Минобороны получит около $740,5 млрд. В частности, в документ вошли санкции против «Северного потока – 2».

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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