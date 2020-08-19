Трамп отклонил предложение о снижении бюджета военного здравоохранения

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Пентагона сократить расходы на военное здравоохранение на $2,2 млрд в течение пяти лет. Об этом он заявил во вторник, 18 августа, в своем Twitter.

«Мы ничего не сделаем, что бы навредило нашим великим военным профессионалам и героям, пока я являюсь вашим президентом», — написал американский лидер.

A proposal by Pentagon officials to slash Military Healthcare by $2.2 billion dollars has been firmly and totally rejected by me. We will do nothing to hurt our great Military professionals & heroes as long as I am your President. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

О соответствующей инициативе министра обороны США Марка Эмпера сообщала газета Politico 16 августа. По мнению некоторых представителей ведомства, данное предложение может разрушить систему военного здравоохранения в разгар пандемии и поставить под угрозу почти 10 млн военнослужащих и членов их семей.

24 июля сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на новый финансовый год, который начинается 1 октября. Согласно ему, Минобороны получит около $740,5 млрд. В частности, в документ вошли санкции против «Северного потока – 2».