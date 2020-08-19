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Известия.ru

Танки Т-72 прошли по дну реки в ходе учений на полигоне «Юргинский»

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) преодолели реку Томь в Кемеровской области на танках Т-72, сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 18 августа.

Военные форсировали реку в ходе учений на полигоне «Юргинский». Механики-водители преодолели преграду вплавь на боевых машинах, а танки прошли по дну реки. Отмечается, что максимальная глубина на отдельных участках достигала почти 5 м.

Кроме того, были отработаны маневрирование на плаву, развороты и другие элементы.

«Перед преодолением преграды механики-водители проверили герметичность военной техники, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой», — приводит телеканал сообщение пресс-службы ЦВО.


14 августа военные ЦВО при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе учений отработали уничтожение склада боеприпасов и командного пункта условного противника.

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