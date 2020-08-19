Пошлина права: срочникам бесплатно выдадут водительские категории D

Граждане, проходящие военную службу по призыву, смогут получить национальные водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и других депутатов «Единой России» поддержало правительство. Позитивно к инициативе отнеслись в оппозиционных фракциях парламента. Там считают, что это повысит престиж армии, а бюджет России от этого не обеднеет.

Граждане, проходящие военную службу по призыву, смогут получить национальные водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и других депутатов «Единой России» поддержало правительство. Позитивно к инициативе отнеслись в оппозиционных фракциях парламента. Там считают, что это повысит престиж армии, а бюджет России от этого не обеднеет.

Существенные деньги

По информации «Известий», кабмин поддержал внесение изменений в статью 33335 части второй Налогового кодекса РФ. В законопроекте политики предлагают освободить от уплаты госпошлины за выдачу водительского удостоверения категории D и подкатегории D1 граждан, проходящих военную службу по призыву. А также чтобы ее не платили за выдачу удостоверения тракториста-машиниста россияне, получившие по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

«В соответствии со статьями 11 и 15 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» подготовка по военным учетным специальностям (ВУС) относится к обязательной, а мероприятия по ВУС являются расходным обязательством РФ. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением, за выдачу которого взимается госпошлина (в размере 2 тыс. или 3 тыс. рублей), а право на управление самоходными машинами — удостоверением тракториста-машиниста (госпошлина в сумме 500 или 2 тыс. рублей)», — поясняют в сопроводительных документах авторы инициативы.

По их мнению, для россиян, подлежащих призыву, как правило, не имеющих собственного заработка, эти суммы существенны, а их взимание социально несправедливо, так как не способствует повышению престижа военной службы.

«Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает», — говорится в заключении кабмина, которое имеется в распоряжении «Известий».

Отсутствуют концептуальные замечания к документу и у правового управления Госдумы, которое также дало ему позитивную оценку. При этом парламентские юристы отметили, что авторы должны учитывать ст. 53 Бюджетного кодекса — «Полномочия РФ по формированию доходов бюджетов». В ней, в частности, идет речь о том, что yстановление новых видов налогов, их отмена или изменение возможны только в соответствии с законодательством о налогах и сборах. А также — если они вступают в силу в очередном финансовом году, то должны быть приняты до внесения в парламент федерального бюджета на следующий год. Как выяснили «Известия», документ может быть рассмотрен парламентом уже в сентябре.

Как пояснил один из его авторов, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, инициативу поддержала фракция «Единая Россия».

— Военная служба — обязанность граждан РФ. Эта инициатива направлена на повышение привлекательности и престижа военной службы по призыву. Те, кто изъявит желание получить такое дополнительное образование, смогут этой льготой воспользоваться, — заявил парламентарий «Известиям».

По предварительным оценкам авторов, основанных на данных ДОСААФ и профессиональных образовательных организаций, которые ведут обучение за счет федерального бюджета, речь может идти о нескольких десятках тысяч человек. Притом что, например, весенний и осенний призывы в армию в 2019 году составили порядка 260 тыс. человек.

Справка «Известий» Права категории D дают возможность управлять транспортными средствами, служащими для перевозки людей и имеющими более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К этой категории относятся автобусы любых размеров и массы, в том числе и дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 кг.

Полезно и популярно

С воодушевлением отнеслись к законопроекту в оппозиционных фракциях Госдумы.

— Это очень правильная инициатива. Необходимо принимать законы, которые делали бы срочную службу не только более популярной, но и полезной. Если молодой человек в армии обучается тому или иному ремеслу и это предполагает наличие водительского удостоверения, то, наверное, было бы логично, чтобы он имел еще и какие-то преимущества, — заявил «Известиям» член фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, отметивший, что удостоверения самой высокой категории D дадут право и на вождение автомобилем.

По его словам, партия поддержит эту инициативу, хотя у либерал-демократов много своих аналогичных законопроектов. Депутат заметил, что армия в России до сих пор остается «рабоче-крестьянской», поэтому суммы, которые не будут платить солдаты, для них существенны.

— Думаю, что мы можем такой законопроект поддержать. Пусть у солдата-срочника будет хоть какая-то заинтересованность. Государство от отмены этой пошлины не обеднеет, ведь не все будут проходить это обучение, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по бюджету, зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Согласен с коллегами первый зампред комитета по экономической политике, зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гуртунг. Если это связано с обучением по воинским специальностям, то это очень разумное предложение, которое нужно поддержать, заявил он «Известиям».

Политтехнолог Александр Твердов, напротив, считает, что 2–3 тыс. рублей вряд ли станут существенным стимулом для службы в армии, которая таким образом, безусловно, пытается повысить свой имидж. По его словам, в понимании молодежи сегодня это незначительная сумма, хотя и приятный бонус, поэтому с большей вероятностью служить пойдут те, кто уже принял для себя такое решение. Он считает, что в большей мере молодежь в вооруженные силы привлекла бы возможность получения дополнительного профессионального образования, которое способно пригодиться в гражданской жизни или при поступлении в вуз после.