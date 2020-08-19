Войти
Известия.ru

Роскосмос доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

426
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).

С космодрома Байконур 23 июля была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». В этот же день он состыковался со станцией.

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что при стыковке были выявлены отклонения корабля относительно мишени, находившиеся в пределах допуска, который определен технической документацией на систему сближения.

В Госкорпорации отметили, что необходимости в переходе на ручной режим управления не было, а специалисты производителя корабля «Прогресс» проводят детальный анализ инцидента и функционирования системы сближения.

«Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы «Курс», которая отработала штатно. По итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя [ракеты, предназначенной для запуска] транспортного грузового корабля «Прогресс», — сообщили 18 августа «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что головной обтекатель необходим для защиты грузового корабля от скоростного напора при выведении на орбиту. Он сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты «Союз-2.1а».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
10.07.2020
"Прогресс МС-13" затоплен в Тихом океане
01.04.2020
Роскосмос запустит 25 апреля с Байконура ракету Победы
10.12.2019
Корабль "Прогресс МС-13" пристыковался к МКС
26.08.2019
Роскосмос спасает "Союз МС-14" с роботом Федором
26.02.2019
Роскосмос утвердил график полетов к МКС на 2019 год
30.12.2016
Два новых старта - с Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.08 12:08
  • 67
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 19.08 11:26
  • 7
Слепые «Цирконы»
  • 19.08 10:41
  • 14
Чем топить авианосцы?
  • 19.08 10:07
  • 1
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 19.08 09:47
  • 139
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.08 09:40
  • 2
Лукашенко рассказал, чем обернется вступление Белоруссии в НАТО и ЕС
  • 19.08 08:55
  • 13
Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity
  • 19.08 08:29
  • 3
Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго
  • 19.08 08:19
  • 5
Запуск новой партии спутников SpaceX перенесен на 1 августа
  • 19.08 07:38
  • 10
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
  • 19.08 06:21
  • 54
График поставки истребителей Су-35
  • 19.08 03:56
  • 1
Грузия онлайн (Грузия): что предшествовало войне 1992 — 1993 годов между Россией и Грузией?
  • 19.08 03:28
  • 3
«Цветная революция» для США
  • 19.08 02:54
  • 1
Bloomberg (США): в Белоруссии все зависит от Путина
  • 19.08 01:42
  • 5
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?