Роскосмос доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

Роскосмос планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).

С космодрома Байконур 23 июля была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». В этот же день он состыковался со станцией.

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что при стыковке были выявлены отклонения корабля относительно мишени, находившиеся в пределах допуска, который определен технической документацией на систему сближения.

В Госкорпорации отметили, что необходимости в переходе на ручной режим управления не было, а специалисты производителя корабля «Прогресс» проводят детальный анализ инцидента и функционирования системы сближения.

«Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы «Курс», которая отработала штатно. По итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя [ракеты, предназначенной для запуска] транспортного грузового корабля «Прогресс», — сообщили 18 августа «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что головной обтекатель необходим для защиты грузового корабля от скоростного напора при выведении на орбиту. Он сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты «Союз-2.1а».