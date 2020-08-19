Знаменитые советские самолеты МиГ- 21МФ будут уничтожены в Одессе

Источник изображения: Фото: блог Дианы Михайловой

Стало известно, что Украина намерена уничтожить остатки советского наследия - знаменитые боевые "летающие балалайки" самолеты МиГ-21МФ.

Три таких истребителя - перехватчика в настоящее время хранятся на территории одесского авиационного ремонтного завода. Здесь осуществляли ремонт этой техники, но, судя по недавнему скандалу с Хорватией, военно-воздушные силы которой оказались крайне недовольны качеством и попросили заменить сразу четыре самолета, дальнейшие работы в этом направлении можно считать бесперспективными.

Источник изображения: Фото: блог Дианы Михайловой

Поэтому МиГи решено утилизировать. Как сообщается в блоге Дианы Михайловой, начальная цена реализации металлолома - 78 705 грн.

Этот самолет был создан в 1969 году. По некоторым данным, выпускался до 1976 года. Активно поставлялся на экспорт и участвовал в различных вооруженных конфликтах.