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Вестник Мордовии

Знаменитые советские самолеты МиГ- 21МФ будут уничтожены в Одессе

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Источник изображения: Фото: блог Дианы Михайловой

Стало известно, что Украина намерена уничтожить остатки советского наследия - знаменитые боевые "летающие балалайки" самолеты МиГ-21МФ.

Три таких истребителя - перехватчика в настоящее время хранятся на территории одесского авиационного ремонтного завода. Здесь осуществляли ремонт этой техники, но, судя по недавнему скандалу с Хорватией, военно-воздушные силы которой оказались крайне недовольны качеством и попросили заменить сразу четыре самолета, дальнейшие работы в этом направлении можно считать бесперспективными.

Источник изображения: Фото: блог Дианы Михайловой

Поэтому МиГи решено утилизировать. Как сообщается в блоге Дианы Михайловой, начальная цена реализации металлолома - 78 705 грн.

Этот самолет был создан в 1969 году. По некоторым данным, выпускался до 1976 года. Активно поставлялся на экспорт и участвовал в различных вооруженных конфликтах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хорватия
Продукция
KT-1
МиГ-21
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