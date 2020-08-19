Стоит ли взрывать Йеллоустоун

Асимметричный ответ или пустая шумиха для недалекого обывателя?

С недавних пор популярной темой стали «асимметричные ответы» Америке – как бы ловчее ее уничтожить, не задаваясь вопросом, а зачем это вообще нужно. Многочисленные Незнайки и диванные стратеги на все лады обсуждают: смыть ли Соединенные Штаты гигантским цунами или вызвать извержение Йеллоустоунского супервулкана? Попробуем разобраться, что это: разговоры недалеких разумом обывателей или действительно недорогой ответ на брошенные нам военные вызовы.

Самая знаменитая кальдера

Йеллоустоунский национальный парк в Вайоминге (северо-запад США) – очень живописное место. Прекрасные пейзажи, крупнейшая в мире «группировка» гейзеров в знаменитой кальдере, величественные хвойные и лиственные леса, населенные десятками видов животных, озера, реки и ручьи, полные рыбы. Тем удивительнее, что появился он в результате глобальной катастрофы, сравнимой разве что с падением на землю астероида средних размеров.

“ Вероятность развития событий по наиболее неприятному для США сценарию не очень высока. Чисто теоретически – да, вполне возможно, что термоядерный взрыв станет той самой последней каплей, которая переполнит чашу терпения природы и спровоцирует мощное извержение. Но гарантий здесь не рискнет дать ни один вулканолог или геолог ”

По современным данным, первое извержение Йеллоустоуна произошло примерно два миллиона лет назад и было поистине чудовищным – вулканическим пеплом засыпало территорию девятнадцати современных американских штатов да и Канаде с Мексикой досталось. Поднявшегося в небо пепла было достаточно, чтобы вызвать серьезные климатические изменения, которые привели в том числе к вымиранию некоторых видов животных, особенно на территории Северной Америки.

С тех пор на территории парка (а точнее, в кальдере этого супервулкана) произошло еще несколько катастрофических катаклизмов. Примерная их периодичность – 600 тысяч лет. И так случилось, что мы находимся в самом конце одного из таких циклов – последнее мощное извержение супервулкана было как раз примерно 600 тысяч лет назад.

В настоящий момент отмечается довольно много признаков «подготовки» природы к новому извержению. Это и участившиеся небольшие землетрясения в кальдере, и поднятие грунта, которое в некоторые годы достигало 14 сантиметров в год. А это уже очень тревожный предвестник. То есть присутствует некоторая вероятность, что очередное извержение гигантского вулкана случится уже при нашей с вами жизни. И нет никакой гарантии, что мы его переживем…

Ахиллесова пята Америки?

Именно осознание масштабов возможной катастрофы поселило в массовом сознании мысль, что Йеллоустоун является ахиллесовой пятой США. И сейчас, когда мы усердно заняты поиском какого-нибудь убойного асимметричного ответа на американские военные инициативы, именно удар по этой ахиллесовой пяте кажется многим наиболее подходящим способом дешево и сердито ответить «партнерам» на их триллионные военные программы. Ударим, дескать, чем-нибудь термоядерным по вашему национальному парку – и все, вам гарантированный кирдык. А нет – так мы добавим еще подрывы наших термоядерных «Посейдонов» где-нибудь в районе разлома Сан-Андреас, и всю вашу Америку вообще смоет!

Разумеется, пока на сию тему рассуждает обыватель, в том нет большой беды. Но когда о таком говорят даже уважаемые отставные военные, это уже, как говорится, симптоматичненько…

Итак, можно ли удар по кальдере Йеллоустоунского супервулкана считать адекватной «асимметричной» угрозой вероятному противнику?

Фото: google.ru

Сперва рассмотрим такой аспект, как гарантированность нанесения неприемлемого для противника ущерба. И тут, к сожалению (или к счастью, кому как), все очень сомнительно. Как аксиому примем одно наблюдение – как правило, каждое последующее извержение так называемых супервулканов слабее предыдущего. Обычно первое извержение бывает воистину катастрофическим, и обусловлено это прежде всего наличием прочной скальной плиты над образовавшимся котлом с магмой. Необходимое для прорыва давление может копиться на протяжении миллионов лет, не имея какого-либо выхода. И однажды, когда «всплывающая» с глубины в десятки километров магма в результате расширения (а она буквально вскипает из-за на порядки более низкого давления) все-таки срывает крышку этого котла, происходит чудовищный, планетарных масштабов взрыв.

Механика последующих извержений несколько отличается. И самое главное – нет упомянутой скальной плиты, способной копить напряжение на протяжении сотен тысяч или миллионов лет. Сегодня котел с расплавленной магмой прикрыт тонким слоем застывшей магмы да несколькими сотнями метров осадочных пород. Более того, напряжение постоянно сбрасывается в результате относительно небольших землетрясений, которых в кальдере Йеллоустоуна только в период активных наблюдений было сотни. И это только то, что можно ощутить без приборов. Наблюдались и очень серьезные землетрясения, в частности в 1959 году там зафиксировано землетрясение силой 7,5 балла, а в 1975-м отмечен удар магнитудой 6,1 балла.

Последнее особенно важно – сила этих подземных ударов выше, чем мощность предполагаемого термоядерного заряда, который мы сможем туда забросить. И если катастрофического извержения не случилось тогда, то где гарантия, что оно произойдет в результате наших скромных усилий?

А получится ли апокалипсис?

То есть вероятность развития событий по наиболее неприятному для США сценарию не очень высока. Чисто теоретически – да, вполне возможно, что термоядерный взрыв станет той самой последней каплей, которая переполнит чашу терпения природы и спровоцирует мощное извержение. Но гарантий здесь не рискнет дать ни один вулканолог или геолог. Более того, даже в случае нескольких ударов термоядерными боеприпасами ситуация кардинально не меняется: может быть будет, а может – нет.

Теперь о катастрофичности последствий для США. И тут есть очень много поводов для сомнений. Как уже говорилось, мы можем только догадываться о том, какова будет мощность следующего извержения. При этом почти гарантированно можно сказать, что оно окажется куда слабее первого. Возможно, в десятки или сотни раз. Некоторые оценки показывают, что следующее извержение Йеллоустоуна станет катастрофичным только… для самого национального парка. Скорее всего значительную его часть зальет лавой, в воздух и воду будет выброшено много сернистых соединений, жизнь в радиусе десятков километров от границ современного Национального парка Йеллоустоун окажется либо под прямой угрозой, либо в очень неблагоприятных условиях.

Но на этом, в общем-то, все и закончится. Для США как для государства такая катастрофа окажется неприятной, но не более того. Переживут и даже хорошо заработают на ликвидации ее последствий. Так стоит ли городить огород с такой «асимметрией»?

Конечно, реальность может оказаться гораздо страшнее наших с вами предположений, сколь бы правдоподобными они ни были. Все-таки глубины Земли и процессы, происходящие там, мы знаем хуже, чем даже дальний космос. Но в таком случае вероятен и вариант глобальной катастрофы – настоящее суперизвержение может спровоцировать не только новый ледниковый период, но и целую цепочку других извержений и катастрофических землетрясений, которые способны сами, без отдаленных последствий уничтожить десятки миллионов жителей планеты и отбросить цивилизацию на десятилетия назад, если не дальше.

Окончание следует.

Виктор Кузовков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (844) за 18 августа 2020 года