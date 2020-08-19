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Турция, Катар и противники армии Хафтара в Ливии создадут военно-морскую базу

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Солдаты войск правительства национального согласия Ливии
Солдаты войск правительства национального согласия Ливии.
Источник изображения: Amru Salahuddien

Турция, Катар и правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисрата. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

В рамках соглашения будут созданы трехсторонний военный координационный центр в Мисрате, а также учебные центры и штабы для бойцов ПНС в Дохе.

В июне глава МВД ПНС Ливии Фатха Башаг рассказал о планах России по созданию на территории страны двух военных баз. Речь шла о базе, расположенной к востоку от портового города Сирт, и военном аэродроме аль-Джуфра, находящемся в 600 километрах к юго-востоку от Триполи. Москва опровергла эту информацию.

Турция активно поддерживает ПНС Ливии, которое является одной из двух крупнейших политических сил в стране. На востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. С 2011 года в стране сложилась ситуация двоевластия, начавшаяся после убийства правившего с 1969 года Муаммара Каддафи.

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