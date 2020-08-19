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ТАСС

Более 2,5 тыс. военнослужащих примут участие в учениях военной полиции "Страж-2020"

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Военные учения Тоцкое
Военные учения военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области.
Источник изображения: ЦВО

В Минобороны сообщили, что в них также примут участие около 500 единиц автомобильной техники

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специальные учения военной полиции Вооруженных сил России "Страж-2020" стартуют во вторник, в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации пройдут специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020", - отметили в военном ведомстве.

В учениях будут задействованы органы управления и подразделения военной полиции трех военных округов и Северного флота. Военнослужащие Центрального военного округа выступят в роли посредников - им предстоит наблюдать за действиями обучаемых и оценивать их умения и навыки. "Всего в учениях примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники", - сказали в министерстве.

Главное управление военной полиции вместе со специалистами высших военных учебных заведений Вооруженных сил проведут испытания возможностей современных образцов вооружения и военной техники, которая поступила в этом году в подразделения военных полицейских.

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