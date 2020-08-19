Чем топить авианосцы?

Появление у русских и Китая нового поколения высокоточного оружия существенно снижает живучесть плавучих аэродромов

Как только появляется какое-либо оружие значительной ударной мощности, ему немедленно присваивают звание убийцы авианосцев. Однако ни многоцентерной массы боевого блока, ни значительной скорости полета или же подводного хода, ни хитроумного маневрирования и радиоэлектронной защиты бывает далеко не всегда достаточно, чтобы пустить на дно плавучий аэродром. Или хотя бы на длительное время вывести его из строя. Потому что крайне сложной задачей является доставка в нужное место и в нужное время этого потенциального убийцы.

Во время Второй мировой войны было значительно проще – на дне морском упокоились пять британских авианосцев, пять японских и пять американских. И это не считая шести «эскортных» АВН, которые легче основных.

Такая арифметика объясняется прежде всего двумя обстоятельствами. Во-первых, тогдашние палубные самолеты были легче современных собратьев. В связи с чем водоизмещение авианосцев находилось в пределах 15–25 тысяч тонн. Это на уровне современных крейсеров. Сейчас водоизмещение каждого из 11 американских АВН достигает 100 тысяч.

Во-вторых, в то время отсутствовали зенитные ракеты. Ну а средства противолодочной обороны вряд ли можно считать достаточно эффективными. Поэтому убийцы американских авианосцев были достаточно примитивными – массированные налеты японской авиации. Если для полного уничтожения АВН бомбового удара оказывалось недостаточно, то разгромленный корабль окончательно добивали торпеды, выпущенные с подводных лодок.

Из пяти потопленных английских авианосцев с тремя справились немецкие подводные лодки, один добит артиллерией немецких линкоров и один разбомбила японская авиация. У самураев вышла примерно такая же история.

В общем, 80 лет назад «кэрриеры» служили расходным материалом ВМС.

Гиперзвуком по «Рональду Рейгану»

Теперь ситуация иная. Авианосные ударные группы (АУГ) по сути являются флотилиями-эскадрами. В них входят корабли охранения, которые обеспечивают эффективную противовоздушную, противоракетную, противолодочную и противокорабельную оборону АВН. Это 8–10 крейсеров и эсминцев управляемого ракетного оружия (УРО), также имеющих средства обнаружения подводных лодок и борьбы с ними. Плавучую авиабазу сопровождают до двух атомных многоцелевых ударных подводных лодок типа «Вирджиния». Есть и целый ряд судов обеспечения – снабжения боеприпасами, ГСМ, провиантом, ремонтные, противопожарные, картографические, госпитальные и прочие. И вся эта армада тщательно следит, чтобы к авианосцу ничто не подобралось на расстояние нанесения удара.

“ Уникальность китайского комплекса относится не только к ракете, но и к системе целеуказания. Для обслуживания DF-21D создана группировка спутников оптико-электронной и радиоэлектронной разведки ”

У нас в качестве убийц авианосцев в первую очередь называют гиперзвуковые маневрирующие ракеты. Сие логично, поскольку морская противоракетная система «Иджис», базирующаяся на крейсерах УРО, не в состоянии перехватывать такие ракеты. И система наведения у нее слишком инерционна для того, чтобы обнаружив атаку, сопровождать ракету в реальном масштабе времени, и противоракеты Standard SM-3 и SM-6 не в состоянии в достаточной степени корректировать свою траекторию полета в зависимости от маневрирования гиперракеты.

Однако ракету надо еще вывести на пусковую позицию. Совсем скоро на вооружение встанет гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», в процессе испытаний которую смогли разогнать до скорости 8 Махов (гиперзвуковая скорость начинается от 5 М).

Пока раскрыта не вся информация о «Цирконе», однако вполне возможно говорить о коридоре, где эти характеристики находятся. Масса боевой части – 300–400 килограммов. Ее вполне достаточно, учитывая еще и кинетическую энергию гиперзвукового удара, чтобы вывести авианосец из строя.

Максимальная дальность – 400–600 километров. На реальном носителе первоначально «Циркон» стали испытывать на новом фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он и до сих пор выступает единственным носителем ракеты. Однако надводному кораблю довольно проблематично подойти к авианосцу на 600 километров, чтобы выстрелить гиперзвуковой КР. Потому что на подходе его обнаружит палубный самолет ДРЛО «Хокай». В воздух поднимется авиация АУГ. Собственно, самолетам не придется даже взлетать, потому что часть авиационного крыла выполняет постоянные патрулирующие полеты. Они и потопят фрегат проекта 22350 до того, как он приблизится к АВН на дальность стрельбы «Цирконом».

Сейчас эту гиперзвуковую ПКР «пересаживают» на многоцелевую ударную атомную подводную лодку «Ясень». И это совсем другое дело. Глубина противолодочной обороны АУГ – порядка 400 километров. Этого вполне достаточно для того, чтобы избежать торпедных атак, потому что дальность хода у торпед существенно меньше. Но для связки «Ясень» – «Циркон» такое расстояние подходит для того, чтобы лодка, будучи необнаруженной, смогла выпустить ракету, которую корабли охранения не в силах перехватить.

Идут разговоры о том, что может родиться модификация «Циркона» воздушного базирования. Однако самолету-носителю для запуска ракеты придется войти в зону ПВО АУГ. Если, конечно, дальность полета ракеты не увеличат. Ибо в противном случае воздушные патрули американской АУГ собьют русские самолеты с гиперзвуковым оружием до их выхода на рубеж пуска. Примерно так же, как янки в 1944–1945 годах уничтожали японские бомбардировщики «Бетти», несшие крылатые ракеты «Ока», управляемые смертниками. Палубные истребители американцев сшибали неуклюжих тихоходных японцев, тащивших под брюхами большие снаряды.

У ВКС РФ имеется еще одна гиперзвуковая ракета – Х-47М2 «Кинжал». Ее носитель – сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К.

Максимальная скорость ракеты – 10–12 Махов. Масса БЧ – 500 килограммов. Дальность – 1500–2000 километров (реально – 1300 км. – Прим. ред.).

Глубина противовоздушной обороны АУГ – 600–700 километров, таков боевой радиус действия палубных истребителей-бомбардировщиков-штурмовиков F/A-18E/F Super Hornet. Из чего следует, что МиГ-31К отстреляется вдали от границ ПВО АУГ. Так что «Кинжал» – это безусловный убийца авианосцев (одно плохо: носитель «Кинжала» имеет смешной радиус действия – 720 километров, что не позволяет МиГ-31К встречать американские АУГ на дальних подступах. А превратить в «кинжалоносца» дальний бомбардировщик Ту-160 с радиусом действия пять – семь тысяч километров почему-то не догадались. – Прим. ред.).

Второе рождение «Бэкфайера»

Однако серьезную опасность для авианосцев могут представлять и не гиперзвуковые ракеты. И одна из них появилась совсем недавно. Это Х-32, принятая на вооружение в 2016 году. Ее носитель – сверхзвуковой ракетоносец дальней авиации Ту-22М3.

Эта ракета пришла на смену советской Х-22, которая стала этаким пугалом для НАТО: ее вариант имел мегатонную термоядерную боеголовку. Впрочем, было и осколочно-фугасное оснащение. Эта ракета, принятая на вооружение в конце 60-х годов, в конце эксплуатации уже никуда не годилась, потому что при низкой помехоустойчивости не могла противостоять даже самым примитивным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ту-22М3М. Фото: testpilot.ru

Нельзя было этой ракетой и угрожать авианосцам. Ее дальность полета достигала 600 километров. То есть ракетоносец для атаки должен был войти в зону ПВО АУГ. Ну а истребителям справиться с массивным, хоть и очень скоростным самолетом не слишком проблематично. Даже если он вылетает на задание в сопровождении истребителей.

У Х-32 существенно повышена помехозащищенность, а дальность полета доведена до тысячи километров. То есть Ту-22М3 атакует АУГ с безопасного расстояния.

Необходимо сказать, что этот ракетоносец станет еще более опасен для американского авианосного флота, когда будет принята на вооружение его модификация – Ту-22М3М, что готовится к госиспытаниям. В обновленном самолете существенно улучшена авионика. Ему вернут возможность дозаправки в воздухе. Дело в том, что в конце 80-х годов США настояли на том, чтобы «Бэкфайеру», как называют самолет на Западе по классификации НАТО, срезали топливозаправочную штангу – Ту-22М3 даже со старой ракетой представлял серьезную угрозу для ВМС США. И по сути грозный стратегический самолет стал фронтовым бомбардировщиком.

Вот как работает против АУГ комплекс Ту-22М3М – Х32. Ракетоносец, приблизившись к зоне ПВО АУГ, но не входя в него, пускает ракету. Стартовав, Х-32, выйдя на высоту 40 километров, совершает горизонтальный маневрирующий полет. Что делает ее недосягаемой на данном этапе для корабельной системы ПРО «Иджис», поскольку максимальная высота, на которой противоракета RIM-174 SM-6 ERAM может управляться аэродинамическими рулями, – 33 километра. К тому же она способна перехватывать цели, скорость которых не превышает 800 метров в секунду. А у Х-32 скорость почти вдвое выше – 1500 метров в секунду, что почти у границы гиперзвука.

Американская система ПРО использует и еще одну противоракету – Standard SM-3, которая способна перехватывать не только баллистические ракеты, но даже и спутники, находящиеся на орбитах до 500 километров. Но она поражает лишь те цели, траектория которых предсказуема, как у спутников и баллистических ракет предыдущих поколений. Конечно, SM-3 может корректировать свой полет. Но в недостаточных пределах, чтобы отслеживать «прыжки» по курсу и тангажу практически гиперзвуковой ракеты Х-32.

На финишном участке траектории, когда Х-32 идет уже под управлением ГСН (дальность захвата цели – 200–300 км), русская ракета почти отвесно пикирует на цель. Благодаря тому, что она набрала громадную скорость и маневрирует с большими перегрузками, ракету неспособны перехватить ни SM-6, ни тем более «неповоротливая» SM-3. Это объясняется тем, что ГСН SM-6 захватит ракету Х-32 на расстоянии 8–12 километров. Чего явно недостаточно, чтобы скорректировать полет, точно выведя противоракету на цель. Потому что сближение ракет будет происходить на суммарной скорости 2200–2300 метров в секунду. То есть сближение произойдет максимум через четыре-пять секунд. Этого слишком мало для точного перехвата, ведь у американских противоракет кинетические БЧ, поражающие цель за счет механического удара.

Разумеется, это относится к дуэли ракеты и противоракеты, то есть когда один на один. Но система «Иджис» способна выпустить в случае атаки несколько противоракет, что увеличивает шансы перехвата. Однако и в атаку на АУГ бросят несколько ракетоносцев.

В одной из своих публикаций доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков приводит расчетные данные для различных сюжетов отражения атак на АУГ. При самых благоприятных для обороняющихся условиях, когда целеуказание противоракете выдает запускающий ее корабль, одна SM-6 может перехватить Х-32 с вероятностью 0,05–0,08. Если же целеуказание поступает от другого корабля эскорта авианосца или самолета АВАКС, то вероятность снижается до 0,01–0,02. При наведении со спутника результат еще хуже.

Получается, что для перехвата одной ракеты при самом благоприятном раскладе потребуется не менее 12 противоракет. Два крейсера УРО способны выпустить 40 противоракет. То есть они смогут перехватить три ракеты Х-32. Столько переносит один ракетоносец Ту-22М3М – две ракеты под крылом и одну под фюзеляжем. Однако понятно, что на столь ответственное задание, как уничтожение АУГ, посылаются несколько ракетоносцев. Вот их залп непременно достигнет целей, на которые они будут наведены. Так что Х-32 на законном основании можно считать убийцей авианосцев.

Однако следует признать, что такая ситуация бесконечно сохраняться не будет. Новые американские авианосцы оснастят палубными самолетами F-35C, у которых боевой радиус достигает 1100 километров. То есть глубина противовоздушной обороны возрастет до рубежа, с которого Ту-22М3М не сможет запустить ракету. И следовательно, ему необходимо войти в зону ПВО. Правда, тут существует смягчающее обстоятельство. F-35С обладает невысокими скоростными качествами, так что данные истребители-бомбардировщики могут долететь до ударных позиций, когда авианосец и корабли охранения уже будут продырявлены (если, конечно, американцы, предупрежденные о приближении полков «Туполевых» с помощью спутниковой разведки и палубными самолетами ДЛРО «Хокай», не встретят русских загодя. – Прим. ред.).

Китай насылает на Штаты «Восточный ветер»

Необходимо сказать, что не только у России есть эффективное «противоавианосное» оружие. На вооружении ВМС Китая стоит единственная в мире противокорабельная баллистическая ракета. Она называется DF-21D («Восточный ветер»). Комплекс подвижный, базирующийся на колесном шасси. Ракета весит порядка 16–18 тонн. Большая масса боевой части (до полутора тонн) способна нанести авианосцу «несовместимые с жизнью» повреждения. А гиперзвуковая скорость, с которой эта махина выныривает из ближнего космоса, не оставляют шансов для ее перехвата.

DF-21D («Восточный ветер»). Фото: anyaero.com

Уникальность этого комплекса относится не только к ракете, но и к системе целеуказания. Для обслуживания DF-21D создана группировка спутников оптико-электронной и радиоэлектронной разведки. Это позволяет ракете поражать не только неподвижные, но и перемещающиеся цели, к которым относятся и АУГ.

Дальность ракеты – 1500 километров – приводит американских адмиралов в уныние, которое сопровождается бессильным скрежетом зубов. Уже неоднократно они заявляли, что в случае конфликта с Китаем АУГ не смогут приблизиться к его берегам ближе этого расстояния. И соответственно палубные самолеты не смогут наносить удары по материковой части КНР.

В заключение необходимо сказать, что несмотря на эффектность и помпезность ударных авиационных групп, в современных условиях они в ударном отношении не слишком эффективны. Уже тридцать лет назад их вклад в операцию «Буря в пустыне» оказался не слишком велик. К берегам Ирака тогда подогнали шесть авианосцев. 450 палубных самолетов выполнили 600 боевых вылетов. В то же время наземная авиация США и союзников, насчитывавшая 1700 самолетов, сделала 4000 вылетов. Получается, что при превышении массы наземной авиации над палубной в 3,8 раза, соотношение по вылетам больше почти в два раза – 6,7.

Ну а сейчас, когда появилось противокорабельное оружие нового поколения, роль АУГ все более приближается к психологическому воздействию на слабого противника. Подогнать пару авианосцев, полетать у побережья и добиться существенных политических или экономических уступок.

От редакции

Мы горды тем, что страна получает новые виды поистине русского национального оружия: противокорабельных крылатых ракет. Но, увы, чтобы далеко и точно стрелять ими, необходимо обладать совершенными системами разведки и целеуказания. А вот с ними у РФ очень неблагополучно.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (844) за 18 августа 2020 года