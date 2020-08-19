США усугубляют ситуацию: в России ответили на переброску войск в Польшу

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Американские власти усугубляют ситуацию у западных границ России. Кроме того, они создают условия для эскалации напряженности в этом регионе, заявили в МИД России. Ранее США и Польша подписали соглашение о переброске тысячи американских военнослужащих. Они отправятся из Германии в Польшу, чтобы "сдерживать Россию" от предполагаемого НАТО нападения на Европу.

Намерение США перебросить часть военного контингента из Германии в Польшу - поближе к российским границам - усугубляет ситуацию у границ России и способствует эскалации напряженности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив,

лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России,

способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.

По мнению представителя дипведомства, НАТО пытается исказить действительность, заявляя, что действия американских властей способствуют незначительному и ротационному усилению союзника. "Реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше", - добавляется в комментарии.

Двумя днями ранее в Варшаве США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, сотрудничество Польши и США в оборонной сфере "означает усиление безопасности для нашей части Европы", в частности для стран Балтии и Украины.

В рамках соглашения в октябре этого года будет создано передовое командование 5-го корпуса США в Польше. Такой итог польское правительство назвало основным. Подразделение будет контролировать ВС США на восточном фланге Североатлантического альянса.

Договор также предполагает дальнейшее увеличение американского военного контингента в этой европейской республике.

В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат. К ним будет добавлена еще тысяча.

В целом, подписание соглашения не стало неожиданностью для мирового сообщества, так как сама договоренность о переброске части войск была достигнута еще в 2019 году, отметила Захарова. Она подчеркнула, что стороны не просто не скрывают «откровенно антироссийскую направленность» документа, они ее подчеркивают.

"Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на "сдерживание" России, создание разделительных линий и нагнетание напряженности в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, провозглашенной в документах ОБСЕ после окончания холодной войны, - формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия", - отмечается в документе.

Захарова напомнила американским властям, что если переброска состоится, то это будет являться нарушением положений Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года.

"США в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные интересы, поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств», - подчеркнула в своем заявлении официальный представитель МИД.

Она отметила, что «это полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряженности в Европе». Захарова обратила внимание, что иностранные представители оставили без ответа «конкретные предложения российской стороны, как добиться деэскалации в районах соприкосновения Россия - НАТО».

В заключение представитель российского дипведомства призвала страны - члены НАТО «отказаться от ставки на конфронтацию» с Россией и «вернуться к сдержанности» в соответствии с Основополагающим актом Россия - НАТО.

«Очевидно также, что давно назрела необходимость предметного и откровенного диалога о проблемах в сфере европейской безопасности, а также восстановления контактов по военной линии", - заметила она.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что переброска войск в Европе является "наказанием" для Германии, которая сотрудничает с Россией в вопросе поставок газа, а также не оплачивает необходимые взносы в НАТО.

Ангелина Мильченко