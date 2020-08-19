С ружьем и мастерком

Министерство обороны обеспечило высокий уровень материально-технического оснащения вводимых оъектов военной инфраструктуры

5 августа 2020 года в рамках Единого дня военной приемки министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады с мест о выполнении планов ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры военного ведомства в разных уголках Российской Федерации. Но вначале слово было представлено руководителю Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации Марине Балакиревой.

«Инфраструктурное развитие армии и флота активно продолжается по всем направлениям, – сразу отметила в своем выступлении руководитель департамента. – Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных сил 3200 зданий и сооружений. Сегодня уже введены в эксплуатацию 1848 объектов, что на 33 процента превышает аналогичный показатель прошлого года».

Направления главного удара

Приоритетным направлением деятельности Военно-строительного комплекса остается создание и обустройство инфраструктуры группировки сил и средств ядерного сдерживания, в интересах которых с начала года уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.

В частности, продолжается строительство инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов (Тейково, Нижний Тагил, Новосибирск) и стационарного базирования (Козельск, Ясный). Набранный темп и организация работ в интересах РВСН позволят выполнить целевые задачи 2020 года в полном объеме.

По объектам ПВО и ПРО на сегодня введены в эксплуатацию 105 зданий и сооружений. Одновременно совершенствуется инфраструктура группировки сил противовоздушной обороны, прикрывающих воздушные рубежи крупных промышленных и административных объектов.

В рамках развития аэродромной сети и для обеспечения подготовки авиационного персонала спланированы к вводу в 2020 году 275 зданий и сооружений, из которых завершено уже 56 процентов.

Работы по строительству укрытий под размещение комплексов технических средств обучения и эскадрильно-технических помещений, наливных эстакад, железнодорожных путей и иных аэродромных сооружений осуществлялись на аэродромах ВВС для всех типов авиации как на территории РФ (Вязьма, Морозовск, Приволжский, Энгельс, Ахтубинск, Чкаловский), так и за ее пределами.

Военно-строительным комплексом продолжаются работы в целях обустройства инфраструктуры парковых зон и технических территорий военных городков для нормативного размещения и безопасного хранения ВВСТ. В частности, о ходе возведения парковой зоны и парка техники (вооружения) войсковой части в Курской области доложил заместитель командира ракетной бригады подполковник Игорь Карамышев. По его словам, завершены строительство четырех хранилищ для техники с устройством инженерных систем и сетей, а также работы по благоустройству и внутриплощадочным проездам.

Хранилища (общей площадью более одной тысячи квадратных метров каждое) предназначены для боевой и вспомогательной техники. Сооружения оснащены всеми необходимыми инженерными системами: электроснабжением, освещением, пожаротушением, дымоудалением, отоплением, охранной и пожарной сигнализацией.

Завершение строительства тентомобильных укрытий позволило обеспечить хранение ВВСТ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации нормативными и иными распорядительными документами.

В целом же в рамках развития инфраструктуры базовых военных городков с начала года в ВС РФ построены и переданы в эксплуатацию 278 зданий и сооружений. В их числе 12 казарм в Пскове, Туле, Сибирцеве, 17 общежитий, что позволило разместить более 6,2 тысячи военнослужащих и членов их семей. А еще объекты инженерной инфраструктуры, спортивные сооружения в Кадамовском, Кубинке, Черехе, Каменке, столовые в Наро-Фоминске, Балтийске, Душанбе. Минобороны РФ построило даже мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов в селе Ботлих (Дагестан).

При этом качество не страдает. Высокий уровень материально-технического оснащения вводимых объектов позволяет осуществлять боевую подготовку личного состава, учебный процесс, обеспечить надлежащие социально-бытовые условия для военнослужащих. Это подтверждают и доклады из других воинских частей.

О завершении строительства столовой, культурно-досугового центра, четырех тентомобильных укрытий и КПП в военном городке Череха доложил командир полка 76-й гвардейской ДШД полковник Александр Шипов. Культурно-досуговый центр, например, здесь рассчитан на 600 человек. На площади более двух тысяч квадратных метров разместятся военный музей, библиотека, бильярдная и комнаты психологической разгрузки. Все, что необходимо не только для службы, но и для проведения культурного досуга. А это сегодня немаловажно, поскольку солдат, сержант должны не только осваивать военные специальности, но и всесторонне развиваться.

Это подтвердили и доклады начальника 392-го окружного учебного центра полковника Валерия Шкильнюка, командира гвардейской танковой Кантемировской дивизии гвардии полковника Владимира Завацкого, командира 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой армии полковника Андрея Карасенко. Что, например, сегодня представляет типовая современная казарма? На каждом ее этаже предусмотрены спальные ячейки, комнаты досуга, бытового обслуживания, психологической разгрузки, хранения и чистки оружия, санитарно-гигиенических нужд, а также помещения для занятий спортом. Дом для солдата оснащен системами контроля доступа, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации, охранной сигнализацией, телевидением и внутренней телефонией. Проживать в таких условиях, безусловно, комфортно.

И так везде. По такому же стандарту завершено строительство двух казарм в военном городке Завеличье Псковской области, о чем сообщил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Игорь Каплий. Все это говорит о том, что бытовые условия личного состава сегодня – среди приоритетных направлений. В Советской армии, кто помнит, к сожалению, на первом месте были иные критерии.

Образовательные стандарты

В целях совершенствования системы военного управления в рамках обустройства базовых военных городков осуществлялось строительство зданий и сооружений под размещение штабов органов военного управления оперативно-тактического звена. О завершении строительства штаба бригады в базовом военном городке КС-5 доложил врио командира 51-й отдельной бригады материально-технического обеспечения подполковник Максим Половнев (ЗВО). Его общая площадь составила более трех тысяч квадратных метров в соответствии со штатной численностью военнослужащих и гражданского персонала.

При создании использован типовой проект с обеспечением размещения помещений для организации работы бригады, несения службы суточным нарядом, организации поддержания взаимодействия между частями, планирования боевой деятельности, постановки задач подчиненным частям и проведения морально-психологической работы с личным составом. Здание оснащено мебелью и всеми необходимыми инженерными системами.

Свои стандарты также в обеспечении спортивным инвентарем, тренажерами. Так, для организации досуга, физического развития и спортивных мероприятий военные городки централизованно оснащаются спортивными комплексами УСТК «Старт». И о завершении строительства одного из них на территории военного городка № 6 (п. Каменка Ленинградской области) доложил командир 138-й отдельной мотострелковой бригады полковник Василий Колчин.

В рамках совершенствования спортивной базы и реализации решения министра обороны о перспективной системе базирования войск в военном городке № 6 сдан в эксплуатацию учебный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» для физической подготовки военнослужащих площадью более 3500 квадратных метров. Он оснащен залом для игровых видов спорта, единоборств и тяжелой атлетики. Обеспечен современным спортивным инвентарем, системой пожаротушения и кондиционированием. Одновременно позволяет заниматься физической подготовкой 120 военнослужащим, а также членам их семей.

Но, пожалуй, особое внимание МО РФ сегодня уделяет развитию системы военного образования и медицины, жилищному обеспечению военнослужащих. Силами Военно-строительного комплекса построены 54 объекта, в том числе в интересах Казанского и Рязанского командных училищ, Череповецкого инженерного училища, Военной академии Минобороны России в Москве и Академии связи в Санкт-Петербурге.

Одновременно совершенствуется учебно-материальная база Уссурийского, Казанского, Тульского, Санкт-Петербугского суворовских училищ, а также Пермского президентского кадетского училища. Менее чем за год в Калининграде будут построены объекты филиала Нахимовского военно-морского училища. К 1 сентября 2020-го здесь введут объекты первого этапа площадью более 68 тысяч квадратных метров. В том числе открытый бассейн для судомоделирования с макетом острова.

В Северной Осетии завершается строительство современного комплекса Владикавказского суворовского военного училища. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и к 1 сентября будут введены 26 объектов училища общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.

С 1 сентября 560 воспитанников начнут учебный год и в новом комплексе Суворовского военного училища в Твери. Военные строители на площади более 14 гектаров завершают здесь обустройство комплекса зданий и сооружений, конструктив корпусов которых спланирован по типовым решениям. Но при этом выполненных с характерными декоративными элементами – теми же, что и у известного исторического корпуса училища, являющегося памятником архитектуры и определяющим облик города.

Все учебные заведения оснащаются современной техникой, оборудованием и тренажерами, позволяющими вести образовательную деятельность в соответствии с высокими стандартами.

«В целях обустройства Казанского высшего военного командного училища было принято решение о строительстве лабораторного корпуса, тентомобильного укрытия, огневого городка, инженерных сетей и блочно-модульной котельной», – сообщил начальник Казанского училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Здание лаборатории практических работ кафедры эксплуатации и ремонта ВВТ оборудовано учебным классом, а также тренажерным комплексом для вождения танков и автомобилей. В тентомобильном укрытии размещены складские помещения с гаражом для стоянки пожарной техники. Сооружение «Огневой городок» предназначено для размещения шести танков с подключением тренажерных комплексов. Ввод в строй указанных объектов УМТБ позволит организовать учебный процесс на новом уровне.

Как известно, в текущем году МО РФ продолжило работу по строительству и реконструкции медицинских учреждений. Планами 2020-го предусмотрены строительство и реконструкция 84 зданий и сооружений медицинского назначения на территориях всех военных округов, а также Северного флота. По поручениям Верховного главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки возведены 20 многофункциональных медицинских центров на две тысячи койкомест. Со значительным опережением графиков продолжается строительство еще четырех центров на 560 койкомест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске. Завершается реконструкция здания корпуса инфекционных болезней Военно-медицинской академии, о чем доложил начальник кафедры инфекционных болезней, главный инфекционист МО РФ полковник медицинской службы Константин Жданов.

Что касается жилья, то планами текущего года предусмотрено строительство 156 объектов. В 2020 году уже введены в эксплуатацию 15 жилых домов на 996 квартир общей площадью более 65 тысяч квадратных метров в Москве, Вологодской и Саратовской области, Чеченской Республике, Республике Тыва и Дагестане. А еще 17 общежитий в городе Каспийске, Московской, Ленинградской и Белгородской областях, Республике Таджикистан.

Прошедший период текущего года подтвердил возможности военных строителей решать быстро и с высоким качеством поставленные перед ними разноплановые государственные задачи. Именно об этом свидетельствуют итоги деятельности строительного комплекса в первом полугодии. А значит, и 2020 год будет не хуже.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (844) за 18 августа 2020 года