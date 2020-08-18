Завод «Пластмасс» начал выпуск новой промышленной взрывчатки

Завод «Пластмасс», входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации АО «НПК «Техмаш», запустил производство новых промышленных взрывчатых веществ. Номенклатура предприятия пополнилась тротилсодержащими шашками-детонаторами ПТ-900Л и Т-400Г. Изделия предназначены для взрывных работ как на земной поверхности, так и в скважинах.

Инновационная продукция Завода «Пластмасс» шашка-детонатор ПТ-900Л – бескорпусное изделие, литое из смеси тротила и порохов, цилиндрической формы с проходным монтажным каналом для детонирующих шнуров и непроходным гнездом для размещения гильз электродетонаторов, капсюль-детонаторов, неэлектрической системы инициирования. Изделие готовится методом заливки расплавленного тротила в форму, куда помещен порох. Конструкция шашки не предусматривает оболочку, что позволило снизить ее себестоимость.

Шашка–детонатор ПТ-900Л применяется при взрывных работах на земной поверхности в производственных условиях горнодобывающих предприятий. Устройство используется в качестве промежуточного детонатора для инициирования скважинных и других зарядов низкочувствительных промышленных взрывчатых веществ, в том числе водосодержащих, при температурах от -50 до +50 °С. Шашка–детонатор отличается высокой прочностью и способна сохранять свойства, даже находясь в воде до шести суток.

Шашка-детонатор Т-400Г выполнена в виде прессованного цилиндра с центральным каналом под четыре нитки детонирующего шнура. Детонатор Т-400Г используется для инициирования скважинных и других зарядов малочувствительных взрывчатых веществ, а также в качестве взрывчатого вещества в соответствующих условиях на открытых работах. Устройство применяется для взрывания в скважинах любой обводненности, в том числе с проточной водой, со сроком нахождения зарядов в воде до шести суток.

На сегодняшний день производство новых тротилсодержащих промышленных взрывчатых веществ превышает 100 т.