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ТАСС

Ученые планируют проверить наличие жизни на Венере

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Иллюстрация поверхности Венеры
Иллюстрация поверхности Венеры.
Источник изображения: © NASA/JPL

На Венере могут быть жизнеобразующие элементы, отличающиеся от Земли, предположил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ученые планируют проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на Венере при помощи новых фотографий во время будущих миссий на эту планету. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Мы надеемся в наших будущих экспедициях это [наличие движения] проверить. Но для этого ничего специального не надо - нужно просто очень хорошее качественное телевидение и передача его результатов", - отметил Зеленый, подчеркнув, что теория является вполне закономерным представлением о том, что "жизнь может иметь совершенно разные формы в разных условиях".

По словам ученого, российский астрофизик Леонид Ксанфомалити, скончавшийся в 2019 году, исследовал фотографии, полученные с аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" и обнаружил движение объектов. На основе исследований он выдвинул гипотезу о существовании жизни на этой планете.

Этими данными, добавил научный руководитель ИКИ, заинтересовался Новосибирский институт катализа Сибирского отделения РАН. Во время экспериментов при экстремально высоких значениях температуры и давления (но ниже, чем на Венере) ученые обнаружили другую самоорганизацию молекул. "Что такое жизнь? Это просто самоорганизация вещества. На Венере могут быть жизнеобразующие элементы, отличающиеся от Земли", - предположил ученый.

Как пояснил Зеленый, в перспективе планируется "провести лабораторные эксперименты: какая органическая химия возникает при таких экстремальных температурах".

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
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