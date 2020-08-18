Летчики Балтфлота учатся перехватывать нарушителей воздушных границ

В западном форпосте России начались учения морской авиации Балтийского флота.

К ним привлечены истребители Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные вертолеты Ка-27 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

В ходе учений Су-24 и Су-30СМ выполнят бомбометание по мишенному полю и стрельбу неуправляемыми ракетами по береговым целям. Су-27 отработают задачи по перехвату самолетов-нарушителей границ Калининградской области и совершат электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

Тем временем экипажи вертолетов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку десанта, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Все задачи летчики выполняют как в дневное, так и в ночное время. Всего запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)