Арестованный в Италии по запросу США топ-менеджер ОДК возвращен в Россию

Арестованный итальянскими правоохранителями по запросу Вашингтона топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов вернулся в Россию, сообщил адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.

"Коршунов вернулся в Москву в конце июля, в сопровождении сотрудников российских правоохранительных органов под арестом", – сказал адвокат, передает ТАСС.

Коршунов был назначен директором по развитию бизнеса АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ноябре 2018 года. Числился в советах директоров десятка различных профильных заводов и даже минского Белвнешэкономбанка, а также курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета. Россиянин был арестован 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Коршунов находился на близкой связи с неким Маурицио Паоло Бьянки, гражданином Италии, сотрудником итальянского подразделения корпорации GE Aviation. В 2013 году Бьянки ушел из GE в целиком итальянскую фирму Aeronova, которая на основании официального соглашения оказывала консалтинговые услуги российской фирме "Аэродвигатели" – дочернему предприятию ОДК.

Бьянки нанимал бывших и действующих сотрудников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы по очень узкому и специфическому аспекту. По данным газеты ВЗГЛЯД, речь могла идти о вспомогательной коробке приводов авиационных двигателей. Если совсем точно – о вспомогательных силовых установках, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы. По другим данным, речь идет главным образом об описании конструкции одного из важнейших элементов современного авиадвигателя – редуктора.

Официально, по контракту, нанятые Бьянки сотрудники (граждане США и Италии) рассказывали ему, как эти штуки устроены, а затем написали ему письменные отчеты. За это Бьянки обещал им гонорар. И якобы Коршунов оплатил эту работу, встретившись с сотрудниками GE Aviation на авиасалонах в Ле-Бурже во Франции и в Милане в Италии. Сам Бьянки был задержан 31 августа 2019 года, после чего в США был выдан международный ордер на арест Коршунова. Его подозревали в шпионаже на итальянском заводе американского концерна.

Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября прошлого года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы. В России топ-менеджеру ОДК вменяется мошенничество в особо крупном размере. На родину Коршунов был экстрадирован по решению Минюста Италии после соответствующего запроса.

Алина Назарова