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Российская газета

Создан автомат Калашникова под патрон НАТО

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Источник изображения: rg.ru

Вариант автомата Калашникова АК-12, который способен стрелять боеприпасами калибра 5,56 мм, используемыми в НАТО, создал концерн Калашников. Оружие получило маркировку АК-19.

Как сообщила пресс-служба концерна в Instagram, экспериментальный АК-19 имеет длина ствола в 415 мм. Его масса составляет 3,350 г. Шаг нарезов ствола (расстояние, за которое пуля делает один оборот вокруг оси) - 178 мм.

Также АК-19 получил облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новые целик и пламегаситель, который позволяет быстро установить глушитель. В "Калашникове" рассказали, что оружие будет показано на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".


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🔥Новинка! Экспериментальный автомат АК-19. ⠀ Применяемый патрон — 5.56 NATO. Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г. ⠀ ✅ Облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. ✅ Новое исполнение целика. ✅ Щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. ⠀ Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова». Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Дни массового посещения для всех желающих: 27-29 августа. ⠀ Приходите в демоцентр Концерна «Калашников», чтобы увидеть АК-19 своими глазами. #КалашниковНаАрмии2020

Публикация от Калашников (@kalashnikovmedia)




Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
NATO
АРМИ-20XX
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