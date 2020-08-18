Лев Зеленый об исследовании Венеры: первые аппараты были просто раздавлены

17 августа исполнилось 50 лет со дня старта с Байконура ракеты-носителя "Молния-М", которая вывела на орбиту межпланетную автоматическую станцию "Венера-7" первой в истории совершившей мягкую посадку на Венеру. Аппарат достиг поверхности планеты 15 декабря того же года и передал оттуда научные данные. О значении первой мягкой посадки на Венеру, последующих миссиях на эту планету и будущих проектах читайте в материале ТАСС.

Первая мягкая

Первый запуск к Венере состоялся в 1961 году, однако с планетой он сблизиться не смог - пролетел мимо, поэтому научная программа не была выполнена. Первые автоматические станции создавались в ОКБ-1 (сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия") под руководством конструктора Сергея Павловича Королева, но в 1965 году работы были переданы Машиностроительному заводу им. С. А. Лавочкина (сейчас НПО им. С. А. Лавочкина), а главным конструктором назначен Георгий Николаевич Бабакин.

С 1966 по август 1970 года были запущены шесть автоматических станций на Венеру. Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый рассказал ТАСС, что каждый из них был мощнее предыдущего. "Первые аппараты раздавливались, но попадали все ближе к поверхности, успевали передавать данные на этапе снижения. Каждый следующий аппарат делали мощнее", - отметил ученый.

В декабре 1970 года аппарат "Венера-7" впервые в истории совершил мягкую посадку на сестру Земли. "Это особая планета: все понимали, что на Венере влажно и тепло, но никто не мог представить, что там давление 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию", - уточнил Зеленый.

По словам научного руководителя ИКИ, ученые осознают, что такие условия были созданы из-за парникового эффекта, с которым сейчас идет борьба на Земле. "Парниковый эффект становится все более мощным, потому что начинает испаряться вода, которая попадает в атмосферу, из-за чего эффект увеличивается и планета укутывается одеялом из облаков", - пояснил он.

Автоматическая станция создавалась с учетом агрессивных условий: от нее требовалось, чтобы на поверхности при максимальном давлении они могла проработать не менее 30 минут. В итоге непосредственно с поверхности она проработала около 20 минут. После этого внутренняя аппаратура "Венеры-7" нагрелась до 500 градусов и перестала работать.

"Металл при такой температуре еще не плавится, поэтому этот "шарик" так и останется памятником героическому прошлому на поверхности Венеры", - подчеркнул Зеленый.

От атмосферы до поверхности

На Венеру с 1970 по 1982 годы было совершено несколько мягких посадок советских аппаратов - "Венера-7", "Венера-8", "Венера-9", "Венера-10", "Венера-11", "Венера-12", "Венера-13", "Венера-14" . Больше ни одной стране выполнить такую задачу не удавалось.

Следующие два аппарата, направленные к сестре Земли - "Венера-15" и "Венера-16" - проводили исследования с орбиты. Автоматические станции снимали радиолокационные изображения. Таким образом, им удалось частично построить карты планеты.

Заключительными миссиями на Венеру во времена СССР стали "Вега-1" и "Вега-2", запущенные в июне 1985 года. Каждая из них включала в себя аэростаты, изучавшие атмосферу, посадочные модули (только один из них - у "Веги-2" - успешно выполнил задачи в полном объеме), и пролетный модуль, предназначенный для наблюдения кометы Галлея.

Аппараты, побывавшие на орбите и на поверхности Венеры, изучали ее атмосферу, анализировали грунт, со многих станций была осуществлена съемка фотопанорам. Лев Зеленый особо отметил, что фотографии, полученные с помощью телевизионной системы инженера-конструктора Арнольда Сергеевича Селиванова, были очень качественными. "Все эти аппараты сформировали и наши знания о Венере, и знания международного сообщества", - подчеркнул Зеленый.

Запечатлеть движение

Результаты проведенных исследований до сих пор изучаются научным сообществом. Так, российский астрофизик Леонид Ксанфомалити, скончавшийся в 2019 году, исследовал фотографии, полученные с аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" и выдвинул гипотезу о существовании жизни на этой планете.

"На фотографиях видны определенные структуры, вкрапления, точки, камни. И он увидел там довольно сильное движение. Трудно представить, что жизнь может существовать в таких условиях, но он взял на себя смелость об этом написать", - рассказал Зеленый.

Этими данными, добавил научный руководитель ИКИ, заинтересовался Новосибирский Институт катализа Сибирского отделения РАН. Во время экспериментов при экстремально высоких значениях температуры и давления (но ниже, чем на Венере) ученые обнаружили другую самоорганизацию молекул. "Что такое жизнь? Это просто самоорганизация вещества. На Венере могут быть жизнеобразующие элементы, отличающиеся от Земли", - предположил научный руководитель ИКИ.

Как пояснил Зеленый, в Институте катализа очень этим заинтересовались, в перспективе планируется "провести лабораторные эксперименты - какая органическая химия возникает при таких экстремальных температурах"

Еще одним подтверждением теории Ксанфомалити о жизни на Венере могут стать новые снимки с этой планеты. "Мы надеемся в наших будущих экспедициях это [наличие движения] проверить. Но для этого ничего специального не надо - нужно просто очень хорошее качественное телевидение и передача его результатов", - отметил Зеленый, подчеркнув, что теория является вполне закономерным представлением о том, что "жизнь может иметь совершенно разные формы в разных условиях".

Сложно, но интересно

В РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов. Первой экспедицией будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Это будет совершенно новая миссия. "У нас в следующем году начинается эскизное проектирование", - сказал Зеленый.

В рамках новой венерианской программы может быть предпринята попытка доставки грунта на Землю. " Мы над этим работаем. Эта интересная задача поставлена, но она очень сложная", - отметил ученый. Он предположил, что этот проект будет реализован с помощью более поздних аппаратов, а не "Венеры-Д", поскольку потребуется разработать совершенно уникальный взлетный комплекс.

"Венера-Д" получит совершенно другую "начинку", но система охлаждения может быть схожа с прежней (по принципу сосуда Дьюара, в котором охлаждалась измерительная аппаратура), хотя рассматриваются и новые системы охлаждения.

"Я с очень большой надеждой смотрю на новую фототехнику, которая будет установлена на "Венере-Д". Кроме того, приборы, которые будут делать массовый анализ вещества, измерять газовые составляющие атмосферы , конечно, проведут намного более информативные и точные измерения", - предположил Зеленый.

Еще одна задача в рамках подготовки к миссии "Венера-Д" - создание системы передачи информации, поскольку за единицу времени жизни современного посадочного аппарата будет получено намного больше данных. "Аппарат в любом случае не сможет долго жить на Венере, но накопленный комплекс информации надо успеть передать на Землю", - подчеркнул Зеленый.

Исторический интерес

Интерес к изучению Венеры у России имеет исторические корни. В 1761 году русский ученый Михаил Ломоносов наблюдал за прохождением планеты по диску Солнца. Во время "соприкосновения" он увидел тонкое сияние, а при схождении планеты с диска Солнца - "пупырь". Ломоносов объяснил это явление рефракцией солнечных лучей в атмосфере планеты .

Исследования Венеры продолжились в советское время, но уже непосредственно на планете. Лев Зеленый отметил, что настойчивость, с которой исследовалась в то время Венера, вызывает громадное уважение. В частности, советский аппарат "Венера 13" продержался в жестких условиях атмосферы планеты 2,5 часа. Новый аппараты будет ориентирован на условия и параметры, которые были получены во времена СССР.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС сообщил, что изучение автоматическими аппаратами Венеры даст ключи к познанию механизмов эволюции Земли и поможет тем самым избежать судьбы "соседки", пережившей парниковую катастрофу. Программа исследования Венеры, признался Блошенко, является для него научным фаворитом.

Екатерина Москвич