Bohusläningen (Швеция): Россию называют угрозой на ложных основаниях

Сегодня Россию и ее лидеров демонизируют, на основании искаженных или совершенно пустяковых аргументов утверждая, что Россия угрожает Швеции, Прибалтике и всей Западной Европе. Однако факт остается фактом: Швеции никто не угрожает. Это России угрожают — например, страны НАТО, которые берут ее в кольцо.

Поль Магнуссон поставил вопрос, не следует ли сами примеры демонизации интерпретировать как демонизацию. Да, так бывает очень часто. Но чтобы назвать то или иное утверждение демонизацией, надо доказать, что это безосновательная выдумка, которую используют в определенных целях. Давайте рассмотрим еще один пример поведения США в мировой политике.

Гражданские и военные руководители США обвиняют лидеров разных стран в угрожающем поведении. Например, Ирак. Утверждалось, что диктатура Саддама Хуссейна располагала оружием массового поражения (ядерным, химическим и другими продвинутыми видами оружия), тем самым угрожая США и всему миру.

Независимые исследователи констатировали, что у этих обвинений не было никаких оснований, но, пользуясь военной силой, власти США исполнили свое намерение и разбомбили социальную инфраструктуру Ирака, отравив страну обедненным ураном. Цель: по плану генерала Уэсли Кларка (Wesley Clark) разрушить семь стран за пять лет, укрепив свою мировую власть. Остаются Иран и Ливан.

СССР действовал точно так же в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Но если мы аналогичным образом критикуем США, нас тут же винят в том, что мы работаем на противника. Это несложно, ведь половина шведов воспринимают демонизацию как факт, а не как ложь.

Сегодня Россию и ее лидеров демонизируют ежедневно, на основании искаженных или совершенно пустяковых аргументов утверждая, что Россия угрожает Швеции, Прибалтике, соседним странам и всей Западной Европе. Вероятно, истинная цель - заставить Швецию вооружаться, покупать дорогое оружие и стать членом НАТО.

Эта правдоподобная версия подкрепляется и фактами, но наше правительство и СМИ сами уже стали частью политики НАТО и играют на ее стороне.

Мы уже много раз указывали на огромное военное, экономическое и численное превосходство НАТО над Россией, а также на то, что эта организация постоянно приближается к российским границам, продвигая туда свое оружие, базы и войска. Но эти истины, похоже, никак не влияют на общественное мнение. Демонизация работает. Однако факт остается фактом: Швеции никто не угрожает. Это России угрожают. А Швеция этому способствует.

Поль напоминает о праве критиковать и обсуждать. К сожалению, часто вместо дискуссий мы видим бездоказательные субъективные мнения. Мы же не демонизируем США или НАТО. Мы лишь указываем на факты. В эти августовские дни, когда созревают черника и ежевика, мы хотим сохранить мир для наших детей и внуков. Мы против гонки вооружений и против изменений климата.

Эрни Фрихольт (Erni Friholt), Ула Фрихольт (Ola Friholt)