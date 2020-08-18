Крепитесь. США призвали готовиться к усилению Ирана российскими С-400

МОСКВА, 16 августа / Радио Sputnik. Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке готовятся к тому, что Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" в случае снятия оружейного эмбарго, сообщает издание Breaking Defense.

Второго августа Израиль и США провели совместные учения, в ходе которых отработали нейтрализацию систем ПВО и авиации истребителями F-35. По информации издания, подобная тактика может применяться, в том числе, в случае противодействия российским комплексам.

Авторы статьи отметили, что в 2019 году Тегеран уже высказывал намерение приобрести С-400 и пытался вести переговоры с Москвой о покупке комплексов.

В свете вероятной перспективы официального снятия оружейного эмбарго с Ирана военное сотрудничество РФ и Исламской республики может усилиться, заключают Breaking Defense.

В пятницу, 14 августа, Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон.

В поддержку резолюции выступили США и Доминикана, Россия и Китай проголосовали против. Остальные 11 членов Совбеза воздержались.

Комментируя произошедшее, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон "потерпел поражение", но "это еще не конец".

В российском МИД назвали почти единогласный отказ СБ ООН принимать резолюцию по Ирану свидетельством того, что международное право существует.

Ранее радио Sputnik сообщало, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты оказались в унизительной изоляции после отказа Совбеза ООН принимать резолюцию по Ирану.