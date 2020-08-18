Второй раз за день. Три самолета-разведчика перехвачены у границ РФ

Вид на самолет-разведчик Р-8А Poseidon ВВС США с борта истребителя Су-27, который перехватил два американских самолета над Черном морем.

МОСКВА, 17 августа / Радио Sputnik. Российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что это уже второй инцидент за день. Ранее вечером в понедельник американский самолет-разведчик уже был перехвачен в небе над Балтийским морем.

В последнее время участились случаи перехвата американских самолетов-разведчиков у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американские самолеты ударили по позициям армии Сирии.