Войти
РИА Новости

Второй раз за день. Три самолета-разведчика перехвачены у границ РФ

145
0
0
Вид на самолет-разведчик Р-8А Poseidon ВВС США с борта истребителя Су-27, который перехватил два американских самолета над Черном морем
Вид на самолет-разведчик Р-8А Poseidon ВВС США с борта истребителя Су-27, который перехватил два американских самолета над Черном морем.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 17 августа / Радио Sputnik. Российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что это уже второй инцидент за день. Ранее вечером в понедельник американский самолет-разведчик уже был перехвачен в небе над Балтийским морем.

В последнее время участились случаи перехвата американских самолетов-разведчиков у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американские самолеты ударили по позициям армии Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.06.2020
Разведоперация: военные России перехватили самолеты ВВС США
10.02.2020
Польша купила у США оружие для нападения на Россию
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
23.01.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
22.06.2017
Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
26.09.2012
Кому мы делаем ракеты?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 02:26
  • 1
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России
  • 18.08 02:24
  • 51
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 18.08 02:02
  • 185
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 18.08 01:04
  • 1
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?
  • 18.08 00:51
  • 46
График поставки истребителей Су-35
  • 18.08 00:48
  • 6
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 17.08 22:31
  • 15
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 17.08 20:57
  • 18
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
  • 17.08 20:44
  • 514
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.08 20:39
  • 18
Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники
  • 17.08 20:34
  • 8189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 20:19
  • 10
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 17.08 19:56
  • 1
Оперативный резерв вооруженных сил Украины
  • 17.08 19:26
  • 1
В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года
  • 17.08 19:11
  • 2
В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90