Всегда в моде. "Калашников" представит новую разработку

МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Новый автомат АК-19 в калибре НАТО создал концерн "Калашников", его презентация пройдет в конце августа в Подмосковье, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020", – сказали в концерне.

Уточняется, что Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Как отмечает агентство, со ссылкой на Telegram-канал концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

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