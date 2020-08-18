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РИА Новости

Всегда в моде. "Калашников" представит новую разработку

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МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Новый автомат АК-19 в калибре НАТО создал концерн "Калашников", его презентация пройдет в конце августа в Подмосковье, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020", – сказали в концерне.

Уточняется, что Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Как отмечает агентство, со ссылкой на Telegram-канал концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Ранее радио Sputnik сообщило, что оружие в РФ хотят отслеживать на IT-платформе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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