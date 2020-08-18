Войти
Деловая газета "Взгляд"

США расширили санкции против Huawei

161
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил в понедельник о расширении санкций против китайской телекоммуникационной компании Huawei.

"Администрация президента Дональда Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", – передает РИА "Новости" заявление госсекретаря.

Помпео уточнил, что минторг США в понедельник добавил в "черный список" еще 38 дочерних отделений Huawei. Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.

Напомним, что 19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю. А позднее США пригрозили Бразилии "последствиями" за сотрудничество с Huawei.

Российский IT-эксперт Николай Добровольский, в свою очередь, заявил, что сеть пятого поколения поможет мегаполисам России работать по концепции "Умный город", за счет работы большого количества девайсов, раскиданных по улицам, в единой информационной системе.


Александра Юдина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
06.02.2020
Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР
16.12.2019
За две минуты до катастрофы
13.02.2019
Полцарства за престиж
13.02.2019
Страшная Россия и непонятный Трамп: кого боятся в Европе
29.08.2017
"Мне не было предписано совершать какие-то революции"
10.07.2017
Paris Air Show 2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 02:26
  • 1
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России
  • 18.08 02:24
  • 51
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 18.08 02:02
  • 185
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 18.08 01:04
  • 1
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?
  • 18.08 00:51
  • 46
График поставки истребителей Су-35
  • 18.08 00:48
  • 6
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 17.08 22:31
  • 15
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 17.08 20:57
  • 18
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
  • 17.08 20:44
  • 514
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.08 20:39
  • 18
Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники
  • 17.08 20:34
  • 8189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 20:19
  • 10
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 17.08 19:56
  • 1
Оперативный резерв вооруженных сил Украины
  • 17.08 19:26
  • 1
В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года
  • 17.08 19:11
  • 2
В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90