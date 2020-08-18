Российские оборонные компании в рейтинге Defense News

Американское издание Defense News опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2020 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2019 году. В свежий рейтинг вошли только две российские компании - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", переместившееся с 15-го на 17-е место, а также АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", разместившееся на 35-м месте.

Первую пятерку рейтинга составили американские компании Lockheed Martin (объем оборонного производства 56 606 млн долл.), Boeing (34 300 млн долл.), General Dynamics (29 512 млн долл.), Northrop Grumman (28 600 млн долл.) и Raytheon (27 448 млн долл.). В первую десятку попали также две китайские государственные компании - Aviation Industry Corporation of China (6-е место c показателем 25 075 млн долл.) и China North Industries Group Corporation Limited (8-е место с показателем 14 771 млн долл.).