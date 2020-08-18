Договор с США: соглашение, в котором много неизвестных (Polityka, Польша)

Автор разбирается, что будет означать для Польши подписанный с США договор об усилении военного сотрудничества. Сейчас в Польше уже не 6, как раньше, а 20 мест, где могут появиться американцы, которым Польша предложила пользоваться практически всеми своими полигонами и другими военными объектами, в том числе на востоке страны.

Польские власти заявляют, что подписанный в субботу договор о расширении военного сотрудничества с США - это документ переломного характера, который гарантирует нам практически абсолютную безопасность.

По поводу него остается, однако, много вопросов, давать ответы на которые руководство нашей страны не спешит. Министерство обороны и канцелярия президента обещали, что текст договора будет опубликован вскоре после подписания, но его так и не обнародовали. Жаль, ведь возможность ознакомиться с договором (а еще лучше - вместе с его приложениями) развеяла бы появляющиеся сомнения по поводу различных юридических нюансов: того, какой статус получат американские базы, в чьей юрисдикции будут находиться американские военные и так далее.

Как заверили Польское агентство печати глава Бюро национальной безопасности Павел Солох (Paweł Soloch) и министр обороны Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak), в договоре нет никаких пунктов, которые бы ограничивали польский суверенитет или расходились бы со стандартами НАТО, а, напротив, документ создан на базе союзнического соглашения 1951 года.

Привлечение военных к уголовной ответственности только на основании запроса

Самой важной уступкой США в правовой сфере представляется отказ от приоритета польской юрисдикции в уголовных делах. Привлечь американских военных к ответственности за преступления будет можно, но лишь по запросу польской стороны. Глава БНБ объяснил, что аналогичный принцип используется в других странах. Такой механизм применялся во всех возникавших ранее инцидентах, с той разницей, что запрос на привлечение своих людей к ответственности американская сторона подавала польской.

Впрочем, если проследить за сообщениями СМИ из мест, где в Польше дислоцируются американцы, можно сделать вывод, что систематического нарушения польского законодательства за пределами баз не наблюдалось. "Польская полиция сможет проверять у американских военных документы и в случае необходимости производить задержания", - объяснял Солох. Инциденты, произошедшие на службе, в свою очередь, останутся исключительно делом военной юстиции США.

В определенных случаях могут возникнуть споры по поводу трактовки формулировки "в рамках исполнения служебных обязанностей". Такие истории в мире случались, но, остается надеяться, что в Польше мы с ними еще долго не столкнемся. То, что присутствие американских сил на польской территории будет ротационным, а не постоянным, облегчит поддержание дисциплины. У военных будет меньше времени на нежелательные контакты с местным населением, которые чаще всего создают почву для правонарушений. Так что вопрос юрисдикции в этой сфере имеет второстепенное значение, а в особенно серьезных случаях Варшава и так будет иметь право взять дело в свои руки.

Никакой экстерриториальности

Как объявил Солох, речь также не идет об экстерриториальности баз США или, точнее, выделенных частей польских баз (никакого нового исключительно американского объекта в Польше не появится). Если базой будут пользоваться обе стороны, то они, как и сейчас, получат к ней равноценный доступ. Там, где размещаются только американцы или их особо охраняемая техника, контролировать доступ будут они, но поляки сохранят за собой полное право посещать такие объекты.

"Представители польских органов и государственных служб будут иметь доступ как к совместно использующимся объектам, так и тем, на которых находятся исключительно американцы", - заявил Блащак. Если эта информация подтвердится, сам договор окажется совершенно стандартным, ничуть не скандальным, а, напротив, можно сказать, скучным документом. Самыми интересными в польско-американских договоренностях станут те пункты, которые не вошли в основную часть, а касаются они места размещения американских военных и расходов.

Мест размещения становится больше

Павел Солох упомянул в беседе с Польским агентством печати, что американцев разместят примерно в 20 точках. Если взглянуть на заявления президентов Польши и США прошлого года, а также на более ранние заявления министерства обороны и канцелярии президента, посвященные американскому присутствию, выяснится, что речь изначально шла о шести. В заявлении, сделанном в сентябре 2019 года, упоминались Познань, Повидз, Вроцлав-Страховице, Люблинец, Жагань - Свентошув и Дравско-Поморске. Позднее глава оборонного ведомства намекал, что есть седьмое место, связанное с развертыванием передового элемента командования 5-го армейского корпуса США (эта тема появилась в двусторонних переговорах недавно). Между тем Солох сейчас говорит уже о 20 точках!

По неофициальной, но надежной информации, которую мне удалось получить, Польша предложила американцам доступ практически ко всем своим полигонам, нескольким аэродромам и другим военным объектам по всей стране, даже в ее восточной части, которую американцы до сих пор, скорее, избегали. Поэтому вместо шести или семи заговорили о "примерно двадцати" точках.

Сейчас можно лишь строить догадки, почему мест, предназначенных для войск США, станет почти в три раза больше, чем планировалось. Возможно, речь идет о подготовке к размещению гораздо большего количества военных, чем официально предполагал договор. Возможно, к ротационному присутствию подключат дополнительные силы, то есть новые виды вооружений вместе с обслуживающим их персоналом. И, наконец, возможно, американцы хотят иметь основные и запасные, "аварийные" места дислокации на случай масштабных действий и появления необходимости в боевом использовании расположенных в Польше объектов.

Как следует из заявления Бюро национальной безопасности и министерства обороны, в договоре не уточняется, где будет размещен передовой элемент командования корпуса, который Блащак назвал "центром управления всеми силами США на восточном фланге". Так что в плане места пребывания американских военных нас ждет как минимум один сюрприз, а, возможно, гораздо больше.

Сколько это будет стоить?

Второй связанный с местами размещения войск вопрос, который в день подписания договора четко не прояснили, касается трат. Для польской стороны документ делит их на две категории: инвестиционные (мы создаем инфраструктуру, которая теоретически предназначена для совместного использования) и логистические (содержание и снабжение американских сил во время их пребывания в Польше). Американская сторона, как сообщает посольство США, несет, в свою очередь, расходы, связанные с обучением, вооружением, переброской войск, а также, разумеется, выплачивает жалование военному персоналу, направленному на миссию в Польшу. В сообщении государственного департамента подчеркивается, что затраты по этим статьям будут больше сумм, которые обязалась вложить Польша. Правда, выяснить, насколько велики будут расходы Варшавы, сложно.

Министерство обороны предполагает, что содержание американских войск обойдется в год примерно в 500 миллионов злотых (114 миллионов евро, - прим.пер.). Деньги пойдут на предоставление американцам проживания, питания, поставку им коммунальных ресурсов и определенного количества топлива (в том числе авиационного), помощь в хранении техники и вооружений, а также в обслуживании используемой инфраструктуры.

Министр Блащак напомнил, что к расчетам следует добавить дополнительные траты на учения. Их объем обе стороны будут определять совместно на год вперед. О потенциально самой большой статье расходов, то есть инвестициях в инфраструктуру, он высказался довольно осторожно: "Разумеется, подготовкой инфраструктуры, необходимой войскам США, займется Польша". Сколько это все будет стоить, мы не услышали.

Ключевые приложения

Между тем, как мне удалось узнать, длинный список инвестиций существует. Это одно из приложений к договору, которое, по всей видимости, никогда не будет опубликовано. Военные, как говорят, опасаются, что указанные в нем задачи расскажут слишком много об оперативном использовании тех или иных объектов, их роли и значении. Иными словами, они не хотят позволить противнику наметить цели и разработать способы удара по ним.

Разумеется, когда начнутся работы и появятся конкретные здания и сооружения, догадаться об их предназначении будет не так сложно, в особенности при наличии спутниковой разведки. Пока, однако, остается вопросом, увидим ли мы список инвестиций и сможем ли на его основании оценить возможные расходы. Учитывая, что мест размещения войск США окажется в три раза больше, чем планировалось, прежние оценки, по всей видимости, нужно будет умножить на три.

Блащак предполагает, что все инвестиции для американцев послужат также польским войскам вне зависимости от того, останутся ли американцы там "навсегда". Это будет справедливо лишь в том случае, если Польша будет использовать такую же технику и вооружения, ведь здания и объекты будут проектироваться под конкретное оборудование. Что если через десять лет в результате политического решения американцы вывезут со специально построенных складов свои ракеты и выведут из ангаров самолеты? На этот вопрос четкого ответа сейчас нет.

Более того, новые объекты будут создаваться на основе американских, а не польских стандартов (хотя говорится о максимально широком использовании польских материалов и технологий), что может привести к удорожанию строительства. К счастью, обе стороны обязались ежегодно согласовывать объем расходов на инвестиции и обсуждать их стоимость. Однако круг замкнется, если мы превысим наши бюджетные возможности, а из-за этого американцы не направят к нам важный элемент своих войск.

Самое важное - исполнение и контроль

Таким образом, если мы отметем основные опасения правового свойства, самым важным окажется вопрос контроля над стоимостью реализации соглашения, а точнее, инвестиций в его рамках. Это будет важная задача для парламентариев, которые должны требовать от министерства обороны максимальной прозрачности и точной информации о расходах. Здесь уже может появиться проблема, поскольку механизм парламентского контроля и надзора работает крайне плохо, а комиссия Сейма по делам обороны (как и другие комиссии) крайне политизирована. Между тем от того, как будет выполняться договор с американцами, зависит, насколько он окажется полезным.

Тысяча дополнительных военных не спасет Польшу в случае нападения и не остановит атаку агрессора. Между тем инфраструктура, предназначенная для приема 20 тысяч солдат и, дающая союзникам гораздо более широкие возможности в области обороны, станет гораздо более существенным сдерживающим фактором. Так что контролем над расходами нужно будет заниматься со знанием дела и осознанием стратегического значения этих инвестиций.

Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński)