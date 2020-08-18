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Российская газета

Глубокая модернизация танков Т-72С началась в Иране

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Источник изображения: rg.ru

В Иране началась масштабная модернизация танков Т-72С российского производства. Работы проводятся на танковом заводе в районе города Доруд (провинция Лурестан).

Недавно военный объект посетил министр обороны этого государства генерал Амир Хатами, который ознакомился с ходом проводимых работ.

Как можно понять по фотографиям, размещенным информационным агентством IRNA, танки получают новые сварные башни с более высоким уровнем защиты.

Также монтируется противотандемная динамическая защита. На лобовой детали корпуса приварены специальные горизонтальные бронированные пластины, которые при попадании боеприпасов, не дают сработать вхолостую соседним элементам "реактивной брони".

Для обнаружения лазерного и радиолокационного облучения установлены специальные датчики.

Танк оборудован новым прицелом, в котором кроме дневного оптического имеется также ночной тепловизионный канал. В наследство от Т-72С оставлен прибор 1К13 "Неман", служащий для наведения противотанковых ракет Tondar, являющихся клонами российских 9М119М, запускаемых из 125-мм орудия.

На башне установлен 12,7-мм дистанционно управляемый пулеметный модуль.

Машины оснащены форсированным до 1000 л.с. дизельным двигателем, обеспечивающим высокие характеристики подвижности.

Как считают военные эксперты, многие примененные технические решения ранее были опробованы на танке Karrar, но этот вариант более простой по сравнению с ним.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
Karrar
Т-72
Т-72Б
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