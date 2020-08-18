Российские военные отрабатывают уничтожение кораблей противника на Балтике

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота в ходе планового учения отрабатывают удары по надводным кораблям условного противника, сообщил в понедельник официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"В соответствии с планом боевой подготовки личный состав дивизионов береговых ракетных комплексов берегового ракетного соединения Балтийского флота отрабатывает задачи по предназначению", - сказал Мартов.

В ходе учений расчеты комплексов отрабатывают маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

"В ходе тренировки комплексы комплексов "Бастион" и "Бал" в соответствии с полученными целеуказаниями осуществляют электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника и скрытно меняют позиции", - сообщил представитель Балтфлота.

К учениям привлечено около 200 военнослужащих и порядка 30 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения.

"Помимо выполнения учебных задач, ракетчики Балтийского флота несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области", - сказал Мартов.

Комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Он предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.