Госсекретарь США начал подготовку к войне

Сдерживание России и «холодная» война с Китаем - в планах Америки

Усиленное военное взаимодействие Вашингтона и Варшавы предусматривается соглашением о расширении оборонного сотрудничества (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), которое подписали государственный секретарь США Майкл Помпео и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Польское Миноборны сообщило об этом в Twitter 15 августа.

Помпео прибыл в Польшу после четырехдневного турне по Центральной и Восточной Европе, в ходе которого он посетил Чехию, Австрию, Словению, где постарался «в красках» обрисовать опасность, исходящую от России и Китая. Госсекретарь называл все четыре страны «прекрасными друзьями Америки» и в субботу подписал польско-американский договор об усилении военного взаимодействия в свете возможных угроз.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение укрепит оборонное сотрудничество, увеличит военное присутствие США в стране и станет «кульминацией многомесячных переговоров с Польшей». Польский президент Анджей Дуда со своей стороны возлагает надежды на EDCA и считает: «Это будет расширенная гарантия: гарантия того, что в случае угрозы наши солдаты будут стоять рука об руку». Он подчеркнул, что документ послужит повышению безопасности других стран в этой части Европы. Министр обороны США Марк Эспер отметил, что новый договор способен «усилить сдерживание России» и «укрепить» НАТО.

День подписания соглашения выбран не случайно. 15 августа поляки отмечали праздник Войска Польского и 100 лет со дня победы над Красной армией в битве за Варшаву, получившей название «Чудо на Висле». До Первой мировой войны большая часть Польши являлась русской территорией, а Советско-польская война 1919-1920 гг. в период гражданской войны в России позволила сохранить независимость государства. К сожалению, Варшава не хочет помнить «чуда» освобождения от фашистского ига в 1945 году, даже стирает эти события в памяти своего народа, уничтожая монументы советским воинам. А теперь расширяет присутствие американских войск на своей территории, где предусматривается постоянное размещение сухопутных и военно-воздушных сил США и подразделений спецназа.

EDCA вносит поправки в соглашение о статусе сил НАТО и предусматривает передислокацию войск США из Германии в Польшу. Из ФРГ будут переведены 1 тыс. военнослужащих и несколько командований. Штаб V корпуса армии США за рубежом переместится в Польшу в 2021 году. В польском городе Ласк появятся Центр боевой подготовки и эскадрилья беспилотных летательных аппаратов.

Договор повышает существующие возможности Пентагона и позволяет получить дополнительный доступ к польским военным объектам. Расширенное присутствие войск США связано с ростом логистических и инфраструктурных издержек, этот вопрос также рассмотрен сторонами.

По мнению экспертов, действия, направленные на усиление блока НАТО в этом регионе, не останутся незамеченными российской стороной и будут способствовать росту напряженности. Кроме того, они могут привести к еще большему разладу в Европейском союзе, что также не будет способствовать повышению стабильности в Европе. Понятно, что одна тысяча военнослужащих не та численность личного состава, которая может повлиять на расстановку сил в этой части планеты.

Начальник международно-договорного управления МО РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский считает, что не стоит преувеличивать угрозы, вызванные этим решением Вашингтона. Передислокация войск расценивается как политический шаг, который, с одной стороны, будет иметь последствия для расширения польско-американских инициатив, к чему так стремилась Республика Польша, а с другой - создаст провокационную ситуацию по отношению к России. Общая численность группировки в Республике составит 5600 человек, сообщают СМИ, ссылаясь на Associated Press. Финансирование войск и новой инфраструктуры может частично лечь на плечи Евросоюза, в котором лидирует Германия, так как у Варшавы может не хватить средств для покрытия всех расходов по содержанию американской армии, считают эксперты.

Американцы и их союзники подошли вплотную к границам РФ, хотя по-прежнему утверждают, что угроза безопасности в Европе исходит от России. О возможности создания «санитарной зоны», отделяющей Россию враждебно настроенными государствами от Балтики до Черного моря, Помпео говорил еще два года назад, когда по решению президента США Дональда Трампа он поменял пост директора ЦРУ на более высокую государственную должность. В 1980-х гг., во времена холодной войны с СССР, Помпео командовал танковым взводом на юге Германии, теперь же, находясь в статусе главы Госдепартамента, он заявил о начале новой холодной войны с Китаем. Госсекретарь объявил, что Пекин создает серьезный вызов для Вашингтона и это даже «хуже холодной войны». Глава внешнеполитического ведомства пригрозил и России, заявив, что ей придется заплатить огромную цену, если подтвердится информация о сговоре Москвы с террористическим движением «Талибан» (запрещена в РФ). На сайте Госдепа США размещено интервью, в котором Помпео сказал: «Если русские предлагают деньги за убийство американцев или, если на то пошло, других жителей Запада, им придется заплатить огромную цену». Он считает, что любая связь с талибами, которая могла привести к гибели американских военнослужащих, могла бы расцениваться как эскалация так называемой гибридной войны России против Соединенных Штатов.

В начале весны секретный доклад ЦРУ по данному вопросу был передан в Белый дом. А спустя несколько месяцев газета The New York Times сообщила о роли, которая отводилась российскому военному разведывательному управлению - ГРУ в нападениях на военнослужащих США в Афганистане. NYT, ссылаясь на анонимные источники, писала, что российские спецслужбы могли тайно предлагать боевикам вознаграждение. Но установить, были ли финансовые вливания ГРУ боевикам Талибана, которые привели к смертям военнослужащих в американских войсках, невозможно, написало уже другое американское издание The Wall Street Journal.

Президент США. после получения донесений разведки, сообщил в Twitter, что сведения признаны недостоверными. Белый дом, ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев, пишет Fox News. ТАСС отметил, что в МИД РФ статью назвали «незатейливым вбросом» американской разведки, который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности ее пропагандистов».

И сейчас эта неподтвержденная информация используется для угроз РФ. При этом в Вашингтоне не скрывают, что действия, направленные против России, и стремление к ее «сдерживанию», в первую очередь, ставят под удар Польшу, страны Балтии и Европу в целом. Восторг Варшавы по поводу ее добровольного решения о фактической оккупации территории страны американскими войсками, возможно, вызван отчаянным стремлением РП «региональной гегемонии», но вряд ли он одобряется ведущими странами ЕС – Германией и Францией, которые трезво осознают серьезную угрозу, возникающую в случае эскалации напряженности с Россией.

Помпео все же оставляет шанс на улучшение стратегических отношений между РФ и США. Об этом госсекретарь заявил, выступая в сенате Чешского парламента во время турне. Он напомнил о недавней успешно проведенной российско-американской встрече по вопросам контроля за ядерными вооружениями. А 17-18 августа в Вене пройдут новые консультации по вопросу обеспечения стратегической стабильности с участием представителей России и Америки.

Ирина Дронина