Холдинг "Швабе" готовит кадры для реализации гражданских бизнес-проектов

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Проекты гражданского направления, как ожидается, в обозримой перспективе будут превалировать в общем объёме производства "Швабе", эта тенденция учитывается при подготовке профильных специалистов, сообщила заместитель генерального директора холдинга по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина.

"Основной вызов долгосрочной стратегии развития холдинга "Швабе" - доминирование гражданских бизнес-направлений. Для реализации этой цели мы разработали и реализуем концепцию развития человеческого потенциала", - сказала Малашкина, выступая перед участниками прошедшего в Калуге IX форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России "ИТОПК-2020".

Подготовка кадров ведётся с учётом того обстоятельства, что на ближайшие несколько лет прогнозируется превалирование проектов гражданского направления в общем объеме выручки холдинга. В том числе - в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Достижение поставленных целей в долгосрочной перспективе позволит "Швабе" управлять системой человеческого капитала и, как следствие, стимулировать рост инновационного портфеля холдинга, говорится в сообщении.

"Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех". Холдинг объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в десяти городах России, которые являются основным ядром оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

Предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооружённых сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.