Войти
Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" готовит кадры для реализации гражданских бизнес-проектов

131
0
0
Конференция Швабе
Конференция Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Проекты гражданского направления, как ожидается, в обозримой перспективе будут превалировать в общем объёме производства "Швабе", эта тенденция учитывается при подготовке профильных специалистов, сообщила заместитель генерального директора холдинга по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина.

"Основной вызов долгосрочной стратегии развития холдинга "Швабе" - доминирование гражданских бизнес-направлений. Для реализации этой цели мы разработали и реализуем концепцию развития человеческого потенциала", - сказала Малашкина, выступая перед участниками прошедшего в Калуге IX форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России "ИТОПК-2020".

Подготовка кадров ведётся с учётом того обстоятельства, что на ближайшие несколько лет прогнозируется превалирование проектов гражданского направления в общем объеме выручки холдинга. В том числе - в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

Достижение поставленных целей в долгосрочной перспективе позволит "Швабе" управлять системой человеческого капитала и, как следствие, стимулировать рост инновационного портфеля холдинга, говорится в сообщении.

"Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех". Холдинг объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в десяти городах России, которые являются основным ядром оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

Предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооружённых сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.06.2019
Холдинг двойного назначения
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
30.08.2017
Жидков: "Швабе" направит на техперевооружение 50 млрд рублей до 2020 года
26.08.2013
Российская оптика на подъеме
17.06.2013
ОАО КМЗ выпустило первый танковый комплекс с отечественным тепловизионным каналом
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 02:26
  • 1
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России
  • 18.08 02:24
  • 51
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 18.08 02:02
  • 185
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 18.08 01:04
  • 1
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?
  • 18.08 00:51
  • 46
График поставки истребителей Су-35
  • 18.08 00:48
  • 6
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 17.08 22:31
  • 15
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 17.08 20:57
  • 18
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
  • 17.08 20:44
  • 514
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.08 20:39
  • 18
Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники
  • 17.08 20:34
  • 8189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 20:19
  • 10
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 17.08 19:56
  • 1
Оперативный резерв вооруженных сил Украины
  • 17.08 19:26
  • 1
В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года
  • 17.08 19:11
  • 2
В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90