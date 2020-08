Американское издание составило топ самых странных боеприпасов

Американское издание We Are The Mighty составило подборку наиболее странных боеприпасов для огнестрельного оружия. Какие-то из них так и остались концептом, а какие-то использовались в реальных боевых действиях.

Треугольные патроны Дардика

Оружейный конструктор Дэвид Дардик в 1958 году запатентовал пистолет с открытым патронником, известный как Tround (сокращение от английских слов triangular round, то есть "треугольный круг" или "треугольный патрон").

Это был гибрид обычного пистолета и револьвера, где патроны подавались в барабан как через магазин, так и могли просто заряжаться сбоку (также сбоку выбрасывались и гильзы). То есть в отличие от классического револьвера патронные камеры имели не О-образную, а U-образную форму. Помимо скорости заряжания, еще одним преимуществом было то, что патроны треугольной формы занимали меньше места при хранении.

Гироджет (Gyrojet)

Под этим названием скрывается целое семейство разработанного в 1960-е годы в США стрелкового оружия, главной особенностью которого было то, что вместо традиционных пуль в нем использовались небольшие ракеты. Оружейные конструкторы пытались создать мощное бронебойное оружие, которое к тому же обладало бы низким уровнем шума при стрельбе (шипение выпущенной ракеты заметно тише, чем звук выстрела).

Концепт был реализован, однако недостатки в итоге перевесили полученные достоинства. В первую очередь оружие имело крайне низкую точность стрельбы. Кроме того, оно было непригодно для ближнего боя, потому что выпущенная ракета на старте имела крайне низкую скорость, а разгонялась только спустя несколько десятков метров полета.

Ружье Пакла

Ружье Пакла считается прообразом пулемета, это первое запатентованное скорострельное огнестрельное оружие, к тому же оно еще и работало. Если учесть, что речь идет о 1718 годе, то это кажется особенно удивительным, ведь массово пулеметы стали применяться только со второй половины XIX века.

Изобретателем революционной оружейной системы стал английский юрист Джеймс Пакл. Он поставил на треногу обычное одноствольное кремневое ружье, но с 11-зарядным цилиндрическим барабаном, который вращался по револьверному принципу. Благодаря этому достигалась скорострельность в девять выстрелов в минуту (у традиционных для того времени мушкетов - не более четырех выстрелов в минуту). После израсходования патронов барабан надо было менять, боевой расчет установки составлял несколько человек.

Ружье рассматривалось, прежде всего, как средство обороны кораблей от абордажных команд. Примечательно, что Пакл представил два вариант своего оружия - с обычными сферическими и кубическими пулями. Первые как более гуманные предназначались врагам-христианам, а вторые - противникам-мусульманам. Однако в итоге ружье Пакла военных того времени не впечатлило.

"Ленивая собака" (Lazy Dog)

По сути это миниатюрная авиационная бомба, возможно, самая маленькая из тех, что применялись в боевых конфликтах. Свое название, видимо, она получила от того, что представляет собой просто кусок металла с оперением. Ни патрона, ни пороха, ни взрывчатки там не было.

Длина такой "пули" - около 44 миллиметров, диаметр - около 13, а вес составлял всего 20 граммов. Цель поражалась за счет большой кинетической энергии, которая возникала в результате набора скорости при падении с большой высоты. Этого достаточно для уничтожения живой силы противника, а также пробития легкой брони.

Разработка таких боеприпасов началась в США во время Второй Мировой войны, а применялись они в основном в ходе Корейской и Вьетнамской войн. Дешевые "ленивые собаки" массово - до 17 тысяч единиц за раз - сбрасывались с самолетов в районы скопления живой силы противника. Они буквально прошивали насквозь густые заросли джунглей. Основной недостаток такого оружия - небольшая точность и неизбирательность. В дальнейшем эти капли стального дождя не представляли никакой опасности в отличие от упавших, но не разорвавшихся сразу традиционных бомб.

Алексей Иванов